اختتام المرحلة الثانية من مبادرة 960 دقيقة

الشارقة 24:

تختتم، الخميس، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "960 دقيقة"، التي نظمتها إدارة مراكز التنمية الأسرية، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، للمرة الثالثة على التوالي، واستهدفت المرحلة التي استمرت 5 أيام فئة النساء، وجرى تنظيمها في جزيرة العلم.

وأكدت هدى بوكفيل مدير إدارة برامج الأسرة في مراكز التنمية الأسرية، أهمية هذه الورش، التي تعتمد على التدريب العملي للوصول للهدف، وأيضاً أهمية البرنامج الذي تقدمها المبادرة، والتي تخدم التنمية البشرية للأفراد في ظل المتغيرات الحديثة، ومستجدات العصر.

وأضافت أن خطة المبادرة التي تسهم في بناء الذات، وتحقيق الأهداف والتوازن في الحياة، جاءت ضمن 3 مراحل، المرحلة الأولى هي التأهيل، ثم التدريب تليهما مرحلة التطبيق، وستتناول المحاور ذاتها التي دارت حولها المرحلة الأولى، وهي: أفهم ذاتك من السمات الشخصية، وتعرف على جوانب الحياة من خلال 8 محاور أساسية عن طريق هرم ماسلو، إلى جانب تحديد الأهداف وترتيب الأولويات وكتساب المهارات.

وأشارت المدربة منى الحمدان، إلى أن ورشة العمل ناقشت العوامل المساعدة على التفاعل الإيجابي، كما حرصت على شرح نقاط التركيز والإيجابية مع المتدربات وحثهن على تدوين توقعاتهن خلال فترة البرنامج.

وأكدت المشاركات أن المبادرة دخلت بهن إلى عالم الإصرار والتحدي والإيجابية، وأشدن بمستوى التنظيم الدقيق والوسائل المتاحة، سواءً في طرح مواد البرنامج أو نوعية المناشط المقدمة.