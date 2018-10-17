"مجلس أولياء أمور دبا الحصن" يطلق مسابقة فرسان الشهر

الشارقة 24:

أطلق مجلس أولياء الطلبة والطالبات بدبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة مبادرة "فرسان الشهر"، التي تهدف إلى تحفيز الميدان التربوي على العطاء وترسيخ ثقافة التميز.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقده بمقره بمدينة دبا الحصن، برئاسة محمد راشد رشود رئيس المجلس.

وتهدف مبادرة "فرسان الشهر" لتكريم المعلم المتميز والطالب المتميز وولي الأمر المتميز في مدارس مدينة دبا الحصن.

وأفادت صفية حسن النعيمي مديرة مجلس أولياء الطلبة والطالبات بدبا الحصن ومنسق عام المسابقة بأن هذه المسابقة تأتي ضمن مبادرة "ركائز" لمجلس الشارقة للتعليم، التي تهدف للتواصل المؤسسي الفعال بين المجلس والمدارس في المدينة والارتقاء بسلوك الطلبة.