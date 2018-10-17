"الشارقة الإسلامي" يعلن عن فوز 25 متعاملاً في حملة "صيفك علينا!"

الشارقة 24:

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن فوز 25 متعاملاً، في حملة الصيف الترويجية، والتي أطلقها على مدار شهرين تحت عنوان "صيفك علينا!"، حيث منحت هذه الحملة جميع حاملي بطاقات المصرف من ماستركارد الائتمانية، الخصم والمدفوعة مسبقاً فرص الفوز بما أنفقوه على بطاقاتهم خلال أشهر الصيف ومبالغ تصل حتى 200 ألف درهم.

وأكد نبيل أبوعلوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف، أن مصرف الشارقة الإسلامي يعمل باستمرار على تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها إبداعاً، حيث مكنت هذه الحملة حاملي بطاقات المصرف من ماستركارد من استرجاع ما أنفقوه على بطاقاتهم خلال أشهر الصيف.

وفاز 5 متعاملين بمبلغ 20 ألف درهم لكل منهم، كما فاز 20 متعاملاً بمبلغ 5000 درهم لكل منهم، في حملة "صيفك علينا" الترويجية والتي استمرت خلال أشهر الصيف.