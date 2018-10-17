"جائزة الشارقة للعمل التطوعي" تفتح باب المشاركة في دورتها الـ 16

الشارقة 24:

أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي عن فتح باب المشاركة في دورتها الـ 16، بتاريخ 1 نوفمبر القادم وحتى 31 ديسمبر من عام 2018، حيث يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.sva.shj.ae، على أن تليها مرحلة رفع الملفات المشاركة.

مواكبة للرؤية السديدة..

وأكد جاسم الحمادي أمين عام الجائزة، أن أهمية الجائزة تتركز في تشجيع وتحفيز العمل التطوعي في الدولة، وإيجاد القاعدة الأساسية للعمل التطوعي من خلال تثقيف المجتمع لتأدية أعمال تطوعية بناءة، علاوة على أن الجائزة أثمرت عن نتائج إيجابية عدة خلال الدورات الماضية، تمثلت في العديد من البرامج التطوعية التي نفذتها، وبذلك تسلك الجائزة طريقها بخطوات ثابتة لتثبت جدارتها في الريادة، من خلال الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأمر الذي أسهم في تطوير برامج الجائزة والارتقاء بجوانبها عملياً ومنهجياً وثقافياً ومجتمعياً.

وأضاف الحمادي: نحن في جائزة الشارقة للعمل التطوعي نسعى ونحرص دوماً على تطبيق ومواكبة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة؛ التي رسمها من أجل تعزيز دور المجتمع في المجال التطوعي، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح جاسم الحمادي؛ أن أبرز شروط المشاركة المحددة للدورة الـ 16، أن يكون نطاق العمل التطوعي داخل الدولة، وأن يكون المشارك مقيماً في الدولة، إضافةً إلى أن يكون العمل التطوعي مرخصاً من الجهات المختصة، وأن يحقق أحد مجالات التطوع.

كما تتضمن الشروط أن تكون الشهادات والوثائق مصدقة ومختومة من الجهات الصادرة عنها، وأيضاً أن تكون المشاركة في العمل التطوعي بلا مقابل، وأن يكون لها أثر في المجتمع.

ودعا جاسم الحمادي؛ أفراد المجتمع من مؤسسات وأفراد للمشاركة والتسجيل في الدورة الجديدة من الجائزة، وفق التاريخ المحدد عبر الموقع الإلكتروني، مضيفاً أن فريق العمل بالجائزة؛ مستعد لاستقبال الاستفسارات والملاحظات عبر أرقام الاتصال المدونة على صفحة الإعلان، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يمكن للجمهور الرجوع إلى دليل الجائزة "المطبوع والإلكتروني".