شرطة الشارقة تحقق في تعرض آسيوية لحادث دهس في التعاون

الشارقة 24:

تعرضت سيدة من الجنسية الآسيوية، تبلغ من العمر 38 عاماً، لحادث دهس على شارع التعاون بمدينة الشارقة، وهي في طريقها إلى توصيل ابنتها إلى حافلة المدرسة، التي كانت تقف على الجانب الآخر من الطريق.

وورد بلاغ، إلى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يفيد بوقوع حادث دهس لإحدى السيدات، في تمام الساعة 5:48 دقيقة صباحاً، من قبل إحدى المركبات.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت دوريات الشرطة، والإسعاف الوطني، إلى موقع الحادث حيث تعامل أفراد الشرطة، والإسعاف الوطني، مع المصابة عند وصولهم مباشرة.

وكانت السيدة، قد تعرضت لإصابات بليغة جراء الحادث، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى القاسمي بالشارقة لتلقي العلاج، فيما قامت دوريات الأنجاد بتوجيه السائقين نحو الطرق البديلة، وتيسيرها أمام مستخدمي الطريق .

وأرجعت المعاينة الأولية، التي قام بها أفراد الأنجاد، وضابط المركز المختص، بموقع الحادث إلى أن السبب الرئيس لوقوع الحادث يعود إلى الإهمال، وعدم الانتباه لحركة الطريق من قبل سائق المركبة المتسببة في الحادث المؤسف، وعبور السيدة للطريق من الأماكن الغير مخصصة لعبور المشاة، ما أدى إلى وقوع الحادث، وتم تحويل القضية لمركز الاختصاص للتحقيق في مسببات الحادث.

وأعربت شرطة الشارقة عن أسفها لوقوع هذا الحادث، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابة، وناشدت سائقي المركبات بتوخي الحيطة، والحذر، وزيادة التركيز، أثناء قيادتهم لمركباتهم، خاصة في أوقات الذروة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع ذهاب الطلبة إلى مدارسهم، وعودتهم إلى المنازل، والتي تزداد بموجبها كثافة المستخدمين للطريق، وعبور أعداد كبيرة من اولياء الأمور والطلاب على جانبي الطريق.

ودعت شرطة الشارقة، إلى ضرورة عبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، تفادياً لوقوع حوادث مماثلة، نتيجة لبعض الأخطاء الفردية، وأعرب عن تمنياتها بالسلامة للجميع.