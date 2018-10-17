"الخدمات الإنسانية" تعرف بتقنياتها المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة

الشارقة 24:

شاركت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للمرة الرابعة بجناحها الخاص، ضمن منصة حكومة الشارقة في معرض جيتكس الدولي 2018، تحت شعار "التحول الرقمي"، بهدف التعريف بما تقدمه من خدمات وتقنيات مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، تحسن من جودة حياتهم وتمكنهم من الاستقلالية والاعتماد على أنفسهم أكثر.

وأكد محمد صلاح، الاختصاصي في مركز التقنيات المساندة التابع للمدينة، أهمية المشاركة في جيتكس للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتعريف مختلف المؤسسات والشركات بتجربة المدينة وما تقدمه من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن أقسامها وفروعها.

وتابع أن جناح المدينة يعرض هذا العام نظام التوجه الصوتي داخل المباني، وهو تطبيق للهاتف المحمول يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على معرفة تفاصيل المكان، حيث تم تصميمه من قبل شركة "الناطق" للتكنولوجيا، وهو مرتبط بأجهزة استشعار توزع داخل الأماكن التي يتم تحديدها مسبقاً كالحمام أو غرفة النوم.

وأشار إلى أن نظام التوجه الصوتي داخل المباني من أبرز المشاريع الرئيسية التي يتم عرضها ضمن منصة حكومة الشارقة، كما يضم جناح المدينة تطبيق الجدول اليومي الإلكتروني للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأوضح صلاح أهمية المشاركة في جيتكس لتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من ريادة المدينة في هذا المجال.

وأشاد صلاح بالتفاعل الذي لقيه جناح المدينة من قبل زوار المعرض، مؤكداً أن هذا التفاعل يسهم في توعية المجتمع أكثر بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أهمية دمجهم ومناصرتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.