"ناشئة الشارقة" تنظم مبادرة "صحتي"

الشارقة 24:

نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مبادرة "صحتي"، بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والجمعيات الداعمة للصحة، وذلك بالتزامن مع يوم الغذاء العالمي الذي يصادف الـ 16 من أكتوبر كل عام.

أقيمت فعاليات المبادرة في مركز ناشئة واسط بهدف نشر مفاهيم الثقافة الصحية والأنظمة الغذائية الصحيحة بين الناشئة، إلى جانب توعيتهم بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي.

تضمنت المبادرة إجراء مجموعة من الفحوص الطبية المجانية للناشئة، تمثلت في فحوص هشاشة العظام والتهاب المفاصل وضغط الدم، المُقدَمة من جمعيتي أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، ومرضى الكلى، وفحص السكري بالتعاون مع جمعية أصدقاء السكري، إضافة إلى فحص كتلة الجسم بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي، فضلاً عن فحص الأسنان المقدم من مختصين في مركز سولانكي لطب الأسنان، بما يسهم في تعزيز وعي الناشئة بأهمية إجراء هذه الفحوص بشكل دوري؛ لتفادي الإصابة بالأمراض المزمنة، أو الاكتشاف المبكر لها وعلاجها، أو تقبلها مع التدريب على كيفية التعايش معها.

واشتملت المبادرة على باقة منوعة من الأنشطة الرياضية وتدريبات اللياقة البدنية، بداية من الإحماء العام، والتمرينات الهوائية، والمرور عبر الحواجز، إضافة إلى تمارين على رياضات التايكوندو، الرجبي، والرماية بالقوس والسهم.

وشارك ناشئة مركزي واسط والذيد في ورشة فنية أقيمت ضمن جدول أعمال المبادرة؛ لإتاحة الفرصة لهم في التعبير الحر عن مفهوم الصحة والغذاء، وفقاً لما يجول في خواطرهم، وتجسيده في أعمال فنية تحمل قيم جمالية.