الصايغ: "مالية الشارقة" تطلق نظامين إلكترونيين في "جيتكس"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

كشف سعادة وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة، عن إطلاق نظامين إلكترونيين جديدين لخدمة صنّاع القرار، والدوائر الحكومية وجمهور المتعاملين، وذلك خلال مشاركة الدائرة في أسبوع "جيتكس للتقنية" بمركز دبي التجاري العالمي.

وأكد الصايغ خلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن دائرة المالية المركزية بالشارقة، تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات التقنية، وتطوير وتسهيل الإجراءات المالية للمتعاملين، تحقيقاً لرؤيتها في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الصايغ أن الخدمة الأولي تتمثل في باقات الدفع الرقمي لنظام الإيصال الذكي "تحصيل"، والتي تشمل الدفع عبر خدمتي "سامسونج باي" و"آبل باي"، بالإضافة إلى خاصية الدفع عن بُعد (NFC)، إلى جانب إمكانية الدفع عن طريق المحادثة الفورية المتاحة ضمن التطبيق الذكي"Chat Pot".

فيما تتمثل الخدمة الثانية في تطبيق "حاضرين سعادتك"، وهو تطبيق رقمي مصمم لخدمة رؤساء ومُدراء عموم الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة. حيث يتيح التطبيق خاصية الاستفسار المباشر مع المختصين في دائرة المالية المركزية، حول بعض الإجراءات المالية ليتم الرد على الاستفسار خلال يوم عمل، كما يحتوي تطبيق "حاضرين سعادتك" على خريطة إلكترونية للدوائر والجهات الحكومية في إمارة الشارقة، يمكن من خلالها عرض البيانات المالية لصنّاع القرار عن جهة حكومية معيّنة من خلال بيانات الموازنة والإيرادات والمصروفات والعجز المالي.

وأضاف مدير عام دائرة المالية المركزية، أن إطلاق الخدمتين الجديدتين يؤكد التزام الدائرة بالابتكار والتحديث والتطوير من أجل إسعاد المتعاملين.