في "جيتكس للتقنية"

راشد النقبي: "بلدي خورفكان" أطلق روبوتاً للمعاقين سمعياً

  • الثلاثاء 16, أكتوبر 2018 في 11:16 م
أطلق المجلس البلدي لمدينة خورفكان، خلال مشاركته في أسبوع "جيتكس للتقنية" بمركز دبي التجاري العالمي، روبوتاً يخدم فئة المعاقين بهدف تعزيز التواصل بين المتعاملين الذين يعانون من مشكلة في السمع أو الكلام مع موظفي خدمة العملاء في المجلس.
الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:
 
كشف سعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقـبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، عن إطلاق المجلس، خلال مشاركته في "جيتكس للتقنية" بمركز دبي التجاري العالمي، روبوتاً يخدم فئة المعاقين بهدف تعزيز التواصل بين المتعاملين الذين يعانون من مشكلة في السمع أو الكلام مع موظفي خدمة العملاء في المجلس.
 
وأوضح النقبي خلال تصريحات لـ "الشارقة 24" أن الروبوت يقوم بعدة وظائف منها الإرشادات السياحية لمواقع أثرية في مدينة خورفكان، إضافة إلى استخراج التصاريح المعنية في بلدية خورفكان.
 
وأشاد النقـبي بمستوى المشاركات المتميزة في جناح حكومة الشارقة في أسبوع "جيتكس للتقنية 2018"، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.