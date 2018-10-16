محمد بن حميد القاسمي: نُشيد بالتنظيم المتميز لجناح حكومة الشارقة في "جيتكس"

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أشاد الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، بالمستوى والتنظيم المتميز الذي اتسم به جناح حكومة الشارقة المشارك في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018 بدبي، الذي يضم 36 جهة ودائرة حكومية عرضت من خلال منصاتها أنظمة وخدمات متقدمة لخدمة جمهور المتعاملين.

وخلال تصريح لـ "الشارقة 24"، توجه القاسمي، بالشكر إلى دائرة الحكومة الإلكترونية على حسن التنظيم لجناح حكومة الشارقة، متمنياً التوفيق لإمارة الشارقة في مشاركاتها المستقبلية في مثل هذه الفعاليات التقنية المهمة.