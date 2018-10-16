حكومة الشارقة تحقق مشاركة متميزة في "جيتكس للتقنية"

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

تنافست الدوائر الحكومية المشاركة في جناح إمارة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، للكشف عن الخدمات الجديدة والتطبيقات المبتكرة أمام آلاف الزوار المهتمين بالشأن التقني.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة أن مشاركة الإمارة تأتي من منطلق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه السديدة لتضافر كافة الجهود المخلصة لترسيخ مكانة الإمارة والارتقاء بسمعتها كمدينة نموذجية رائدة عالمياً ومثالية للعيش وممارسة الأعمال.

وأضاف القاسمي أن دائرة الحكومة الإلكترونية، استعدت مبكراً للحدث التقني الأبرز في دولة الإمارات والمنطقة، منوهاً أن الفعالية كانت فرصة للمشاركين لإبراز إنجازاتهم التقنية وتسليط الضوء على الدور الذي يقومون به لدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة.





حزم من المشاريع التقنية

وخلال اليومين الماضيين دشنت عدداً من الدوائر الحكومية المشاركة في جناح إمارة الشارقة مشاريعها وتطبيقاتها الذكية لتعزيز النهضة الرقمية في الإمارة، حيث أطلقت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة تطبيق الأبواب الخيالية لمدن الشارقة لتقنية الواقع المعزز الذي يمكن المستخدمين من فتح أبواب خيالية لمدن الشارقة، ليجد نفسه داخل المدينة التي يود زيارتها ويتجول داخلها افتراضياً.

وأطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة تطبيق "حاضرين سعادتك" الذي يخدم رؤساء ومدراء عموم الجهات الحكومية، إضافة إلى إطلاق باقة الدفع الرقمي لنظام الإيصال الذكي "تحصيل".

وبالتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية، أطلق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خدمتين موجهتين لأعضاء المجلس الاستشاري و أخرى للجمهور، تحمل اسم "بوابة الجمهور"، بهدف الاطلاع على المقترحات والشكاوى من أفراد المجتمع عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول أو الموقع.

ويحصل أعضاء المجلس الاستشاري، من خلال خدمة "البوابة البرلمانية"، على برنامج عبر الهواتف الذكية مشابه لبرنامج التراسل الفوري، يمكّن الأعضاء من التواصل مع بعضهم بعضاً، عبر قاعدة بيانات آمنة متوفرة لحكومة الشارقة فقط، للحفاظ على الخصوصية، أما الخدمة الثانية، تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، حيث يتم التفريغ الصوتي للجلسات عن طريق الذكاء الاصطناعي، ما يوفر الوقت والجهد في عملية التفريغ بنسبة تزيد على نسبة 80%، لتسريع عملية التواصل مع المضبطة، وإعطائهم المعلومات المطلوبة للمراجعة وأخذ القرارات في أسرع وقت.

ودشن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة "منصة الإعلام الذكي"، المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يسهم في رصد وتحليل ما يُنشر عبر جميع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتكون المنصة بمثابة المراقب الذكي للإعلام، كما توفر المنصة الوقت والمال وتتيح معلومات حول سرعة التجاوب تجاه أي قضية إعلامية طارئة.

أما دائرة الإسكان بالشارقة، فقد أطلقت نظام قياس مؤشرات الأداء ونظام نشر السعادة للموظفين، الذي يرتبط بنظام قياس مؤشر الأداء بالأهداف الاستراتيجية للدائرة، عن طريق تقسيمها إلى أهداف تشغيلية يتم توزيعها على إدارات الدائرة ومن ثم يتم القياس بطريقة تلقائية.

كذلك أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة "منصة التحول الرقمي"، وخدمة الدردشة التفاعلية، واستمرارية الأعمال وتجربة الدائرة في علوم البيانات.

ومن جهتها، دشنت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة عبر منصتها المشاركة ضمن جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية، خدمة المسح الذكي عبر تطبيق الدائرة الذي يقلص مدة الحصول على خدمة "تثبيت العلائم وتحديد المناسيب" إلى يوم عمل واحد، بدلاً من أسبوع عمل.

وتم خلال هذا الحدث الكبير، أيضاً إطلاق "تطبيق مطار الشارقة المحدث"، الذي يخدم المسافرين المهتمين بالتقنية عبر مطار الشارقة ويزودهم بمعلومات آنية ومهمة للسفر، تصل إليهم عبر ساعاتهم الذكية، ومنها إشعارات تتبع الرحلات، إضافة إلى إطلاق روبوتات الدردشة، وهي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم الروبوت بتقديم المساعدة للمستخدم، خاصة معلومات الرحلات وجميع الخدمات المقدمة عبر مطار الشارقة بشكل فوري، حيث تم توزيع أكثر من 500 جهاز في المطار، لإرسال إشعارات عن طريق "تقنية البلوتوث" لإعلام المسافرين عن العروض التسويقية.

وكشفت جامعة الشارقة عن أكبر خريطة ذهنية، وهي أداة تستخدم عالمياً للتفكير الإبداعي، فيما أطلق المجلس البلدي لمدينة خورفكان عن روبوت يخدم فئة المعاقين لتعزيز التواصل الفوري والمباشر بين المتعاملين الذين يعانون من مشاكل في السمع أو الكلام مع موظفي خدمة العملاء في المجلس، كما أطلقت بلدية مدينة خورفكان أيضاً روبوتاً لتوفير خدمات ذكية للمتعاملين من كافة فئات المجتمع، إضافة إلى المعاقين ومكاتب الاستشاريين والمقاولين.

وشهد زوار جناح حكومة الشارقة إطلاق تطبيق بلدية مدينة كلباء الذي يضم جميع الفعاليات الأساسية للمدينة وأبرز الأماكن السياحية فيها، إضافة إلى دليل خدمات البلدية، بهدف التسهيل على المتعاملين التعرف على الخدمات التي تقدمها.

وأطلقت مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، نظام الإدارة المؤسسي يساعد على إدارة الحلقات القرآنية من خلال حضور وغياب الطلاب.

وخلال الأيام المقبلة من أسبوع جيتكس سيشهد جناح حكومة الشارقة استمرار الإطلاقات للخدمات والتطبيقات الجديدة من مختلف الجهات والدوائر الحكومية المشاركة.