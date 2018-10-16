علي المدفع: مطار الشارقة يعمل على تقديم أحدث التقنيات والخدمات

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعلن سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن الهيئة تشارك في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، تحت مظلة دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، بعرض بعض الخدمات في مجال التحول الرقمي، مواكبة للتطور الحاصل في دولة الإمارات، في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف سعادته، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن هيئة مطار الشارقة الدولي، تعتزم الكشف خلال فعاليات المعرض، عن تطوير التطبيق الخاص بالهيئة، الذي يمتاز بسهولة التعامل معه، ويعرض كافة تفاصيل الرحلات، والخدمات التي يقدمها المطار، لافتاً إلى أن المطار سيطلق "الروبوت الآلي"، وهو من أحدث الخدمات التقنية التي اعتمدها ويقدمها المطار، حيث يقوم هذا الروبوت بتقديم خدماته الذكية للمسافرين عند الازدحام.