"تخطيط الشارقة" تدشن خدمة المسح الذكي في جيتكس

الشارقة 24:

دشنت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، عبر منصتها المشاركة ضمن جناح حكومة الشارقة، في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، خدمة المسح الذكي عبر تطبيق الدائرة، والذي يقلص مدة الحصول على خدمة "تثبيت العلائم وتحديد المناسيب"، إلى يوم عمل واحد، بدلاً من أسبوع عمل فيما سبق.

وأشار سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، إلى أن تطوير خدمة "تثبيت العلائم وتحديد المناسيب"، أسهم في تسريع عملية تدشين المباني بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية، وعزز من قدرة الدائرة على مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة الشارقة.

ولفت سعادته، إلى أن الدائرة تحرص عبر فرق عملها المتخصصة، على ابتكار أفضل الحلول لرفع مؤشرات الأداء وتحقيق سعادة المتعامل وتقديم خدمات تفوق التوقعات، مثمناً الدور الإيجابي لإدارة تقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية وإدارة المساحة، شاكراً لهم تفانيهم وإبداعهم في تطوير الخدمات بما يتماشى مع رؤية الدائرة في تحقيق بيئة عمرانية مثلى، عبر تقديم أفضل المعاملات الإلكترونية والذكية وأسهل الحلول وأبسط الإجراءات لإسعاد المراجعين.

من جهته، لفت المهندس محمد الظفيري مدير إدارة تقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية بالدائرة، إلى أن تفعيل الخدمة حقق العديد من الإيجابيات على عمل المساحين وقلل الجهد والمال والوقت بالإدارة، إضافة إلى تحسين مؤشر الأداء لإنجاز الخدمة، بحيث أصبح المساح قادراً على متابعة المعاملات للمناطق وقطع الأراضي المطلوبة منه عبر التطبيق الذكي، ومن خلال نظام تحديد المواقع العالمي، لافتاً إلى تمكن المساح الآن من إدخال الصور والملاحظات وإرفاقها بالمعاملة من خلال الموقع، وربط النظام مع النظام الخاص في تحديد الإحداثيات لقطع الأراضي من خلال الأقمار الصناعية وإرسال المعاملة فوراً إلى النظام الإلكتروني وتسليم المعاملة إلكترونياً إلى العميل.

من جهته، أوضح المهندس يوسف آل علي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية بالدائرة، أن الخدمة الجديدة توافقت بشكل مثالي مع معطيات العمل بإدارة المساحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سعادة رئيس الدائرة، بضرورة تطوير خدمة "تثبيت العلائم وتحديد المناسيب" كخدمة ذكية مبتكرة على تطبيق الدائرة، لتقديم المعاملات والتي تتضمن أكثر من خمسة مراحل يتم طلبها من شركات ومكاتب المقاولات في مراحل البناء تجاوزت أعدادها 1700 شركة ومكتب، ما أسهم في تسهيل الإجراءات على المراجعين واختصر كثيراً من الوقت والجهد.