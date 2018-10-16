شرطتا الشارقة ودبي تعززان تعاونهما الأمني

الشارقة 24:

في إطار التعاون القائم والمشترك، بين كافة الجهات الأمنية بالدولة، الهادفة إلى تبادل الخبرات في المجالات الأمنية، استقبل العميد علي العويس مدير إدارة الخدمات المساندة بشرطة الشارقة، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة الملازم أول مهندس عبد الله محمد الشامسي رئيس قسم الأنظمة اللاسلكية، بحضور المقدم يحيى الميل رئيس قسم العمليات المتخصصة، وعدد من ضباط إدارة العمليات بشرطة الشارقة.

جاءت هذه الزيارة، بهدف التنسيق والتعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن الخدمات الأمنية.

واطلع الوفد الزائر، على أفضل الممارسات المطبقة في العمليات المتحركة، وناقش المقارنات المعيارية لغرفة العمليات المتحركة، إلى جانب الاطلاع على مركز إدارة الأحداث المتنقل، ومواضيع متنوعة ذات صلة بالعمل الشرطي.

وتوجه الوفد بالشكر للقيادة العامة لشرطة الشارقة، على حسن الاستقبال، وما قدمتها من معلومات، مؤكداً استمرارية التواصل وتبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين.