شرطة الشارقة تدعم الطلبة المعسرين بـ "بلسم"

الشارقة 24:

أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، "برنامج بلسم"، وذلك استمراراً لفعالية العودة إلى المدارس، التي تقوم بها شرطة الشارقة كل عام، بهدف سد الحاجات الأساسية للطلبة المعسرين، لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبث روح السعادة والسرور في قلوبهم، والوقوف إلى جانبهم، ليتمكنوا من الجلوس على مقاعدهم، واستقبال الفصول الدراسية، بحب واهتمام، وتشجيعهم على التفوق في المجال الدراسي.

وتضمن البرنامج، زيارة مدارس عدة بإمارة الشارقة، والنظر في حاجات الطلاب الأساسية، والتي تركزت على توفير وجبات الفطور للطلبة المعسرين، طوال العام الدراسي الحالي، والبالغ عددهم 40 طالباً على مستوى المدارس، بمبلغ يقدر بنحو 32 ألف درهم.

وتقدمت إدارات المدارس، بالشكر إلى شرطة الشارقة، على قيامها بدورها المجتمعي، نحو الطلاب المعسرين، مثمنين مشاركتها ودعمها الدائم للطلاب، بمختلف صوره.