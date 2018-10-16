حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن حل المجلس البلدي لمدينة كلباء

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 43 لسنة 2018، بشأن حل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن يحل المجلس البلدي لمدينة كلباء، اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وجاءت المادة الثانية منه لتنص على أن يكلف رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بتسيير كافة شؤون المجلس البلدي لمدينة كلباء مؤقتاً إلى أن يعاد تشكيل المجلس البلدي للمدينة، وذلك بمراعاة صلاحيات المجلس واختصاصاته المحددة في القانون رقم 2 لسنة 2004، بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاتها، وقرار المجلس التنفيذي رقم 33 لسنة 2005، بشأن اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية في إمارة الشارقة وتعديلاته.

كما نص على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.