هند القاسمي: جناح مميز لحكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجهت الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال بالشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم جناح حكومة الشارقة المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2018.

وأفادت الشيخة هند بنت عبد العزيز القاسمي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" بأن الشكل العام لجناح حكومة الشارقة الذي يجمع 36 منصة لجميع الدوائر الحكومية، مستمد من ثقافة وحضارة إمارة الشارقة.

وأضافت الشيخة هند أن جميع الجهات المشاركة متفاعلة ومتعاونة مع الجميع لإبراز الوجه المبتسم للإمارة.

وفي ختام حديثها تمنت رئيسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال التوفيق للجميع لما هو خير لإمارة الشارقة.