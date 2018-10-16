"ضاحية مغيدر" يحاضر باللون الوردي لمكافحة سرطان الثدي

الشارقة 24:

استضافت ضاحية مغيدر التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة بمقرها في مدينة الشارقة، حملة "لونيها بالوردي"، التي تنظمها مجموعة مستشفيات زليخة للرعاية الصحية، تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي في أكتوبر من كل عام.

تخللت الفعاليات إقامة فحوصات للصحة العامة مع تقديم الإرشادات الطبية اللازمة، كما أُلقيت محاضرة حول طرق الوقاية من سرطان الثدي من خلال الفحوصات المبكرة.

وتفاعلت الحاضرات مع برنامج التوعية الذي أشرف عليه كادر طبي وتمريضي من مستشفى زليخة بالشارقة، حيث تعرفن على طرق الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي.

وأثنى عبد الرحمن بن كامل الشامسي رئيس مجلس ضاحية مغيدر على جهود مستشفى زليخة ببرامجه التوعوية، كما أكد على أهمية الكشف المبكر للاستفادة من الفحوصات المنتظمة.

وقدم الفريق الطبي والتمريضي والتثقيفي بمستشفى زليخة درع المبادرة إلى عبد الرحمن بن كامل الشامسي، تقديراً لتعاونه.