سلطان القاسمي يفتتح أعمال الدورة الرابعة لـ "استشاري الشارقة" الخميس

الشارقة 24:





يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الخميس، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك بمقر المجلس، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء ووكلاء الوزارات ومديريها وأعضاء المجلس التنفيذي والوطني الاتحادي ومديري الدوائر المحلية والأعيان.

تبدأ وقائع الحفل باستقبال صاحب السمو حاكم الشارقة، بعد ذلك يتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، ويلقي كلمته بهذه المناسبة، بعدها يتلو الأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2018 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، تلي ذلك كلمة المجلس الاستشاري، ترحيباً بصاحب السمو الحاكم تلقيها سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصدر مرسوماً رقم "41" لسنة 2018م، بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، ويقضي المرسوم الأميري أن يدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع الخميس 9 صفر 1440هـ، الموافق 18 أكتوبر 2018م، ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.