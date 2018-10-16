مها السويدي: شرطة الشارقة تشارك بـ 3 مشاريع جديدة في جيتكس

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشارت الملازم مها السويدي مدير فرع الاستراتيجية وتطوير الأداء في إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة الشارقة أن مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، جاءت هذا العام بـ 3 مشاريع، وهي مشروع نظام التحليل الأمني الذكي الذي يعنى باستشراف مستقبل الجريمة، ويعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لاستشراف وتوقع حدوث الجريمة مستقبلاً.

وأضافت السويدي لـ "الشارقة 24" بأن هناك أيضاً مشروع الساعة الذكية، وهي خدمة اختيارية لتسجيل فئات معينة في حال طلب الاستغاثة، مثل الأطفال المصابين بمرض التوحد والأشخاص من ذوي الإعاقة، والمصابين بمرض الزهايمر، والمشروع الثالث جاء بمسمى "الخبير"، وهو عبارة عن برنامج تدريبي للموظفين الجدد وطلبة الجامعات، والمختصين بالعمل على مسرح الجريمة، وقدرته على حل الجريمة.