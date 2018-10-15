10 مشاريع ريادية ذكية على منصة "سيدات أعمال الشارقة"

الشارقة 24:

للعام الثالث على التوالي، يعزز "مجلس سيدات أعمال الشارقة"، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، حضوره المتميز في معرض "جيتكس لنجوم المستقبل"، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 14-18 أكتوبر الجاري، في "مركز دبي التجاري العالمي"، ضمن "أسبوع جيتكس للتقنية"، حيث يعرض المجلس هذا العام 10 مشاريع متنوعة لرائدات أعمال مبتكرات من بينهن سبع إماراتيات، نجحن في تُوظيف عناصر التقنية في مشاريعهن التجارية المختلفة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن المجلس يشارك في معرض جيتكس لنجوم المستقبل لهذا العام بجناح متكامل يضم 10 منصات، يتم من خلالها استعراض نخبة من المشاريع والبرامج التقنية التي ابتكرتها شركات ناشئة تديرها رائدات أعمال مبدعات ومواكبات للتطور التقني، تتميز أعمالهن بالابتكار والتنويع.

وأضافت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي: "كنا قد أعلنا في سبتمبر الماضي، عن رعايتنا ودعمنا لـ 10 شركات ناشئة تقودها سيدات ورائدات أعمال، للمشاركة في هذا المعرض، وذلك حرصاً منا على توفير الدعم للسيدات، حتى يتسنى لهن إبراز مهاراتهن وإبداعاتهن، وتحقيق أهدافهن وطموحاتهن وإنجاح مشاريعهنّ الناشئة من خلال عرض مشاريعهن على جمهور كبير خلال المعرض، وقد حرصنا على اختيار أفضل المشاريع وأكثرها إبداعاً وابتكاراً وتركيزاً على التقنية والتكنولوجيا من بين المشاريع الكثيرة التي استقبلناها، وسعداء أن يكون من بين الـ10 منصات المعروضة 7 منصات تستعرض مشاريع مبتكرة لرائدات أعمال إماراتيات أغلبهن من فئة الشباب".

ومن أبرز المشاريع التي يعرضها مجلس سيدات أعمال الشارقة، الشريك الداعم للمرأة في مجال التكنولوجيا في الدورة الحالية من معرض "جيتكس لنجوم المستقبل"، أحد أبرز المعارض للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشروع Mend "ميند"، الذي تنفذه نورا سيد العوضي (الإمارات)، وتعمل من خلاله على تقديم المساعدة والدعم النفسي للسيدات أثناء تعرضهن لمنعطفات وأزمات نفسية، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، إضافة إلى مشروع Fenbits Technology Solutions الذي ابتكرته أمل الجسمي (الإمارات)، بهدف تنقية المياه، والحد من التلوث البلاستيكي في الأنهار والمحيطات، وعلى صعيد المشاريع التي تستهدف سلامة الأطفال يعرض المجلس مشروع Smart Safe Bus System (SSBS)، الذي أطلقته آية المرزوقي (الإمارات) للحد من حوادث الحافلات المدرسية، ومشروع MythicalBear Games " ميتيكال بير جايمز"، الذي أبدعته رائدة الأعمال الإماراتية الشابة ميثاء عمر محمد، ويعمل على تزويد الأشخاص بالمهارات التي تتيح لهم تطوير ألعابهم الإلكترونية الخاصة، وهناك مشروع Heyraat "هيرات" وهو منصة تستهدف الأشخاص الذين يديرون أعمالهم ومشاريعهم من مكاتبهم المنزلية ويروّجون لمنتجاتهم وخدماتهم ومواهبهم المتميزة، ويتطلعون إلى تنمية وتطوير أعمالهم، وهو من تصميم رائدة الأعمال الإماراتية الشابة ليلى السعدي، وعلى صعيد تطوير الإنتاج الزراعي يأتي مشروع Organic Guild وهو جزء من شركة "الإبداع الذهبي للاستثمار"، وهي من أوائل الشركات الإماراتية المتخصصة في الصناعة العضوية، وإدارة المشاريع المستدامة التي تطبّق مفاهيم الأعمال الزراعية العضوية في دولة الإمارات، وتعمل على تطوير القطاع الزراعي ودعم البيئة المستدامة، وصاحبة المشروع هي رائدة الأعمال الإماراتية مريم الجنيبي.

وفي مجال الأمن والسلامة يُعرض مشروع "كاميرا الأمان الذكية"، ويعمل هذا المشروع الذي تقدمه كلٌ من شيماء محمد رحيمي، وعائشة الطنيجي (الإمارات)، على زيادة الموثوقية والكفاءة في مراقبة المنازل والمكاتب والشركات والمؤسسات، وإلى جانبها تعرض إسهامات شركة Seniors Global التي تأسست في العام 2012 في العاصمة المصرية القاهرة تحت اسم Seniors قبل أن تتوسع أنشطتها في المغرب والهند والإمارات وتصبح Seniors Global، وتقدم الشركة التي تديرها رهام سعيد السيد (مصر) خدمات الدعم التعليمي، والتدريب على تنمية المهارات الصناعية.

كما يعرض مجلس سيدات أعمال الشارقة مشاريع المنصة الإلكترونية The Tempest وهي شركة وسائل إعلام رقمية، تقدم نفسها للعالم من خلال محتوى متنوع، وقصص ومواضيع مهمة مقروءة ومرئية ومسموعة، وهو لرائدة الأعمال الباكستانية مشاعل وقار، إلى جانب مشروع Fitter Fly "فتر فلي" وهو نظام يهتم بصحة الطفل ولياقته وتغذيته من خلال تطبيقين متكاملين، ويهدف المشروع إلى تأسيس جيل جديد أكثر صحة ولياقة وسلامة في الإمارات، من خلال تقديم خدمات توجه الآباء نحو سلوكيات تحسين اللياقة البدنية والتغذية الصحيحة لأطفالهم، وهو لرائدة الأعمال التونسية سارة لاجنيف.

ويتاح للمشاركين التنافس في معرض "جيتكس لنجوم المستقبل"، الذي يجمع نخبة من المبتكرين، وقادة الحكومات، ومبدعي التكنولوجيا، ومفكري المستقبل، للفوز بثالث أكبر منحة للشركات الناشئة، تحت عنوان "تحدي سوبرنوفا جيتكس" (GITEX Supernova Challenge)، الذي يبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار في 9 فئات مختلفة، تبلغ قيمة الجائزة المالية لكل فئة منها 10 آلاف دولار.

وبإمكان المشاركات التقدم للمشاركة في أي من الـ 9 فئات، التي من ضمنها فئة "أفضل شركة ناشئة إماراتية"، شرط أن تكون مؤسسة الشركة (مواطنة إماراتية)، وفئة "أفضل تأثير اجتماعي"، تُظهر الشركة الناشئة فيها منجزاتها في تطوير وتنفيذ حلول تختص بالقضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية.

هناك أيضاً فئة "أفضل شركة ناشئة نسائية"، والتي يشترط أن تكون مؤسِسِتها رائدة أعمال (سيدة)، في حين تشمل فئات الجوائز المتبقية: فئة "أفضل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، و"أفضل اقتصاد إبداعي"، و"بطل سوبرنوفا"، و"أفضل شركة ناشئة عربية"، و"أفضل شركة ناشئة دولية"، و"أفضل شركة ناشئة شبابية".

وفي سياق متصل، تشارك مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وللعام الثالث على التوالي، وضمن جناح حكومة الشارقة، في "أسبوع جيتكس للتقنية"، حيث تسلط الضوء على المؤسسات التابعة لها، ودورها في تفعيل دور المرأة والارتقاء بها محلياً وعالمياً، والتعريف بأكاديمية "بادري الإلكترونية"، التي أطلقتها مؤسسة نماء مؤخراً، تحت مظلة أكاديمية "بادري للمعرفة وبناء القدرات"، الذراع التعليمية للمؤسسة، والتي توفر برامج ودورات ومصادر معرفية للتعلم وتطوير المهارات مجاناً عبر منصتها الإلكترونية المفتوحة للجميع حول العالم باللغتين العربية والإنجليزية.