سلطان بن أحمد: الذكاء الاصطناعي يشكل جوهر عمل منصة الإعلام الذكي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن إمارة الشارقة تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام بـ 36 دائرة، مشيراً إلى أن كل جهة تسعى إلى إبراز خدماتها التكنولوجية لخدمة حكومة وجمهور إمارة الشارقة.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لـ "الشارقة 24": نحن بدورنا أطلقنا في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة منصة الإعلام الذكي، باعتبارها المنصة الأولى التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن منصة الإعلام الذكي ستخدم حكومة إمارة الشارقة في المجال الإعلامي.