بلدية الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع "اتصالات"

الشارقة 24:

وقعت بلدية مدينة الشارقة، مذكرة تفاهم مع "اتصالات"، على هامش فعاليات معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، لتصبح البلدية بمقتضاها شريكاً للتسويق لخدمات "اتصالات"، من خلال باقات "eLife"، بحضور وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة عبد العزيز حمد تريم مدير عام "اتصالات" في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، وذلك في جناح "اتصالات" المشارك في جيتكس.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن البلدية تحرص على تقديم أفضل الخدمات، كما تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي الذي بات منهجاً واضحاً في آلية العمل لمختلف دوائر الشارقة، مشيراً سعادته إلى أن البلدية تخطو خطوات ثابتة بتميز من خلال تحولها الرقمي، عبر برنامج سابق لتقديم جميع خدماتها وتحويل بيئتها إلى رقمية وذكية بالكامل، ولذا تحرص على تعزيز جوانب عملها مع مختلف الجهات في هذا المجال.

وشدد سعادته على أن هذه الاتفاقية تأتي كشراكة استراتيجية ستعمل على صياغة العمل بالمواءمة مع الموارد المتاحة، من خلال إشراف وتنسيق وتعاون قسم المبيعات غير المباشرة لاتصالات مع شريكها "البلدية"، والذي بدوره سيسخر كل الجهود والإمكانات اللازمة، لعرض وبيع مختلف خدمات اتصالات، من خلال ربط إلكتروني، وتوفير خدمات للمستأجرين الجدد عن طريق بلدية مدينة الشارقة.

ويأتي هذا التعاون الجديد، الذي جمع بلدية مدينة الشارقة، و"اتصالات"، في إطار جهود "اتصالات" المستمرة، لتقديم أفضل الخدمات وتوفيرها عبر قاعدة أوسع من الشركاء، وإتاحة الفرصة للعملاء للحصول على خدمات "اتصالات" من خلال عدة أماكن في الدولة.