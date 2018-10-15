طارق علاي: "الإعلام الذكي" ستوحد الخطاب الإعلامي في الشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المكتب الإعلامي أطلق، الإثنين، خلال معرض جيتكس للتقنية بدبي، منصة الإعلام الذكي، التي ستوحد الخطاب الإعلامي في حكومة الشارقة.

وأضاف: سيستفيد الجميع من هذه المنصة من خلال إرسال الأخبار والبيانات الصحافية، وتوفير قاعدة معلومات كبيرة عن الصحافيين العاملين في الدولة والعالم، إضافة لتوفير صور ومقاطع مصورة عن إمارة الشارقة، كما ستساهم في رصد وتحليل ما يُنشر عبر جميع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وتكون بمثابة "المراقب الذكي" للإعلام.

وأشار، في تصريح لـ "الشارقة 24"، إلى أن المنصة توفر الوقت والمال وتتيح معلومات حول سرعة التجاوب تجاه أي قضية إعلامية طارئة، مما يساعد في توجيه الرأي والتأثير فيه، لافتاً إلى أنه يتم حفظ جميع النتائج في قواعد بيانات معيارية خاصة بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

ولفت طارق علاي إلى مهام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، التي تتضمن بناء العلاقات الاستراتيجية مع وسائل الإعلام المختلفة، وربطها مع المنصة التي تستفيد منها لاحقاً جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، وتساهم الإحصائيات والتقارير التي توفرها المنصة الذكية وتستند على البيانات الإعلامية الضخمة في تطوير الاستراتيجيات الإعلامية بالحكومة.