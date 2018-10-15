خالد المدفع: سياحة الشارقة أطلقت 5 مبادرات في جيتكس

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن الهيئة تشارك في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، ضمن جناح موحد للإمارة، تنظمه دائرة الحكومة الإلكترونية، والذي يضم هذا العام 36 جهة حكومية، يتم خلاله تسليط الضوء على أهم الإنجازات وآخر التطورات، في قطاع التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح سعادته في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن مشاركة الهيئة تأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهميّة التحوّل الرقمي، في تقديم الخدمات السياحية التي تثري تجربة الزوار القادمين إلى الإمارة الباسمة، مشيراً سعادته إلى أن هذا الأمر مهم جداً للقطاع، حيث إن قطاع السياحة يدعم الناتج المحلي في دولة الإمارات بما يقارب 12%، ويدعم الناتج المحلي في إمارة الشارقة بما يقارب 9%، لافتاً إلى أنه لابد من الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة لدعم القطاع السياحي.

وأضاف سعادة المدفع، أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أطلقت 5 مبادرات خلال "جيتكس 2018"، أهمها الأبواب الخيالية التي تمكن الزائر من التعرف على أهم معالم الشارقة بتقنيات حديثة وعالم افتراضي، بالإضافة إلى مشروع تصريح المركبات السياحية، انسجاماً مع "رؤية الشارقة السياحية 2021"، التي ترتكز ضمن محاورها الرئيسة إلى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والتجارب التقنية والمشاريع المبتكرة، في سبيل الارتقاء بالقطاع.