سلطان بن هده: ندعم جهود حكومة الشارقة في التحول الرقمي

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعلن سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تستعرض آخر إنجازاتها التقنية والنقلة النوعية في خدماتها ومبادراتها الرقمية، التي تمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عبر قنوات متعددة، والتي بدورها توفر الوقت والجهد المستثمرين، حيث تمكنهم من متابعة أعمالهم في أي مكان وزمان.

وأوضح سعادته، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن مشاركة اقتصادية الشارقة في المعرض، تهدف إلى المساهمة في نشر ثقافة التحول الرقمي والتعريف بخدمات الدائرة المتوفرة على البوابة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، حيث سيتم إطلاق العديد من الخدمات والمنصات الإلكترونية، وتقديم الحلول الرقمية التي تتماشى مع التطور القائم في القطاع الرقمي، لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين، ما يسهل عليهم مزاولة الأعمال وفق أرقى المعايير في بيئة اقتصادية تسودها التنافسية والاستدامة.

وأضاف سعادته، أن باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة، تشمل العديد من الإطلاقات الرقمية والخدماتية، حيث تستعرض منصة اقتصادية الشارقة منظومة" التحول الرقمي"، وهي منظومة رقمية متكاملة تدعم سعادة المتعامل بهدف تسهيل الإجراءات، وتوفيرها من خلال قنوات متعددة دون الحاجة لحضور المتعامل، حيث تتيح هذه المنظومة للمتعامل إنجاز أعماله بأية طريقة تناسبه ومن دون الحضور إلى مقر الدائرة، وبالتالي إنجازها عبر أجهزة الحاسب أو الهواتف الذكية، ومتابعة كل ما يستجد عليها من حيث ما كان.

وأكد سعادة السويدي، أن هذه المنظومة لا تستهدف المستثمرين فقط، حيث إنها توفر خدمات مختلفة لكافة شرائح المجتمع، وكذلك للمستهلكين والراغبين في بدء استثمارات جديدة في إمارة الشارقة، وتيسيراً على المتعاملين فإن هذه المنظومة مرتبطة إلكترونياً، مع أكثر من عشر جهات حكومية، فلا يحتاج المتعامل إلى الذهاب إليها لإنجاز معاملاته.

وأوضح سعادة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن إطلاق هذه الخدمات خلال معرض جيتكس، تؤكد حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية وتبادل المعارف والخبرات، وتوحيد وسائل الاتصال الدولية، وفق نهج وقيم إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف سعادة السويدي، أن اقتصادية الشارقة تسعى دائماً إلى دعم جهود حكومة إمارة الشارقة الرامية إلى التحول الرقمي لخدماتها، في مختلف القطاعات بالتعاون والتنسيق مع دائرة الحكومة الإلكترونية، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في تسريع التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية المشتركة.