"خيرية الشارقة" تقدم مساعدات للأسر المتعففة في دبا الحصن بـ 250 ألفاً

الشارقة 24:

قدم فرع جمعية الشارقة الخيرية في دبا الحصن، مساعداته المتنوعة لنحو 300 أسرة من الأسر المتعففة والمحتاجة، اشتملت على مساعدات شهرية ومساعدات علاجية، وإيجار منزل وشراء أجهزة وأثاث، بالإضافة إلى مساعدات لطلبة العلم، وبلغت قيمة المساعدات ودعم المشاريع نحو ربع مليون درهم، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح علي محمد السلامي عضو مجلس إدارة الجمعية ومدير إدارة فرع دبا الحصن، أنه تم تنفيذ 22 مشروعاً من مشاريع حفر الآبار وبناء المساجد، ولفت إلى أن فرع دبا الحصن قدم مواد غذائية لنحو مئة أسرة من الأسر المحتاجة والمتعففة.

وأشار السلامي، إلى أن فرع دبا الحصن يكفل عدداً من الأيتام خارج الدولة، ويبلغ عددهم 11 يتيماً في عدة دول، منها تايلاند وغانا والهند وموريتانيا، وأكد حضور الجمعية، من خلال مشاريعها وأنشطتها ومبادراتها الخيرية والإنسانية، في 57٪ من دول العالم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمعدل 110 دول.

وأوضح أن خيرية الشارقة، تعمل وفق أجندتها وخططها العامة، بما يسهم في الاستمرار بالارتقاء بالعمل الخيري والإنساني، استناداً إلى رؤية الجمعية في الريادة في التنمية المستدامة للأعمال الإنسانية، في ظل التواصل والتفاعل مع المحسنين والمتبرعين وفاعلي الخير، الذي يلعبون دوراً حيوياً مميزاً في تحقيق النجاح والتميز، في مختلف أعمال ومشاريع ومبادرات الجمعية، حيث تتجلى آثار أياديهم البيضاء في أكثر من موقع ومكان ومهمة.