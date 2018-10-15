دوائر الشارقة تكشف النقاب عن مشاريع ذكية في جيتكس

الشارقة 24:

تكشف عدد من الدوائر والجهات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة، خلال اليوم الثاني من مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، عن باقة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية والرقمية المبتكرة، استجابة لمتطلبات النهضة الرقمية في الإمارة الباسمة، الأمر الذي يعكس استراتيجية حكومة الشارقة الهادفة إلى تحفيز الإبداع والابتكار، وتعزيز جهود التواصل مع المتعاملين أينما كانوا، وتسهيل أعمالهم وإجراءاتهم، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب.

راشد الليم: كهرباء الشارقة رائدة في مجال التحول الرقمي

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن مشاركة الهيئة في معرض أسبوع جيتكس للتقنية، هذا العام، تتضمن عرض مبادرات التحول الرقمي والاستدامة، من خلال استعراض مشروع العدادات الذكية في إمارة الشارقة، والذي يعنى بتوفير الوقت والجهد الخاص بقراءة العدادات عن طريق إدارة ونقل بيانات العدادات بشكل مباشر وآمن، ما يفيد بتحديد أدق للاستهلاك وتوفير بيانات في حالة الأعطال أو الأحمال الإضافية، كما سيتم عرض شبكة نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالهيئة، التي تعتبر من أحدث وأكثر الشبكات تكاملاً، حيث تربط الثلاث خدمات الرئيسية الخاصة بالهيئة بمعلومات الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى الربط مع بيانات المناطق المسجلة بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

وأوضح سعادة الليم، أنه سيتم خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، تعريف الزائرين بالنسخة الجديدة من التطبيق الذكي والذي يحتوي عدداً من الخصائص الجديدة مثل الإخطارات والإشعارات والخدمات الجديدة المتوفرة على البوابة الإلكترونية، مثل إدارة الحسابات وكشوف الحساب الخاصة بالشركات الكبيرة والدوائر الحكومية والوزارات، كما تتضمن المشاركة عرض التطبيق الداخلي لقارئي العدادات، لتسهيل وتسريع عملية أخذ القراءات وتحديث البيانات بشكل مباشر وعن طريق استخدام شبكة 4G.

وأشار سعادته، إلى أن الهيئة رائدة في مجال التحول الرقمي في إمارة الشارقة، وتستمر في مسيرتها منذ طرح بوابة الدفع الإلكتروني الأول في إمارة الشارقة، تبعتها بوابة الدفع الذكي والخاصة بالتطبيق الذكي، وأنه تم العمل على الكثير من المبادرات الخاصة بالتحول الرقمي مثل مشروع العدادات الذكية، ومشروع شبكة نظم المعلومات الجغرافية ومبادرات تبادل المعلومات والبيانات مع مختلف الجهات والدوائر الأخرى في إمارة الشارقة، بهدف أتمتة العمليات والإجراءات بما يختصر وقت العميل ويقلل جهده، حيث تم الربط الإلكتروني مع دوائر الخدمات الاجتماعية والإحصاء والمالية المركزية والتسجيل العقاري وعدد من البنوك والصرافات وماكينات الدفع وبريد الإمارات "31 جهة ربط خاصة بالدفع"، مثمناً دور دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وجهودها المتميزة في تنظيم جناح حكومة الشارقة، الذي يضم الدوائر والهيئات في مكان واحد، وبتصميم مبتكر، ما يساهم في تحقيق الريادة والتميز للإمارة.

خالد المدفع: أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات السياحية

من جهته، أكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن مشاركة الهيئة في المعرض، تأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهميّة التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات السياحية التي تثري تجربة الزوار القادمين إلى الإمارة الباسمة، وأن الهيئة ستقوم بإطلاق حزمة من الخدمات الذكية، انسجاماً مع "رؤية الشارقة السياحية 2021" التي ترتكز ضمن محاورها الرئيسية إلى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والتجارب التقنية والمشاريع المبتكرة، في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي.

خالد بن بطي: منصة سنوية رائدة لاستلهام الأفكار وتحديث الخدمات

بدوره، أعلن سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن أسبوع جيتكس للتقنية بدورته 38، المقام تحت شعار "التحول الرقمي" يمثل منصة سنوية رائدة لاستلهام الأفكار الجديدة وتحديث الخدمات الحالية، وفرصة للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجالات تقديم الخدمات للمتعاملين، مشيراً إلى أن الدائرة تعتزم خلال معرض "أسبوع جيتكس للتقنية"، إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية المبتكرة، والتي صُممت خصيصاً لتعزيز مستويات رضا المراجعين، وتؤسس لمرحلة عصرية جديدة في مجال تقديم الخدمات العامة.

ثابت الطريفي: توجيهات حاكم الشارقة رسخّت مكانة الإمارة عالمياً ورقمياً

من جانبه، أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة في مواكبة التقنيات والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن العمل بات واضحاً في هذا المجال بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ مكانة الإمارة عالمياً، لافتاً إلى أن بلدية مدينة الشارقة تسير على هذا النهج وتواكب التطور التقني بشكل كبير، وتعمل على تطويع جميع التقنيات في كل مجالات عملها، ومن هنا حرصت البلدية على المشاركة في جناح حكومة الشارقة، لعرض وإطلاق مشاريع تقنية ذكية، تعكس اهتمامها الكبير في المجال الرقمي، واستعراض أبرز إنجازاتها وأحدث خدماتها التقنية.