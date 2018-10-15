حاكم الشارقة يكشف عن امتلاكه وثائق تاريخية نادرة ومفقودة من 200 سنة

الشارقة 24:

في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر، تحدث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن كتابه "رحلة بالغة الأهمية"، الذي يصف منطقة الخليج وغزو البرتغاليين منطقة هرمز، وبطله "باربوزا".

وأكد صاحب السمو، أن "باربوزا" كان يصف للملك المآسي التي يتعرض لها الناس، قائلاً: "إن هؤلاء أناس مثلنا ولباسهم جيد"، وذلك بهدف إيصال صورة جميلة عن المنطقة.

وذكر صاحب السمو، أن الملك البرتغالي سابقاً طلب من "باربوزا" كتابة تقرير عن أهالي المنطقة، إلا أن الضباط البرتغاليين وعائلاتهم قاموا بحرق المكتبة التي كانت تحوي على تقرير "باربوزا".

وأعلن صاحب السمو عن امتلاكه لتقارير ووثائق "باربوزا"، المفقودة من 200 سنة، وأنها كلها باللغة بالبرتغالية والإنجليزية والعربية، وعزمه إنتاج بحثي مع البرتغاليين لتوافر مخطوطة جلدية بطول المتر وهي رسالة "أمر بابوي لملك البرتغال لغزو هرمز".

وصرح صاحب السمو حاكم الشارقة عن عزمه كتابة كتاب "الأمر البابوي"، لتسليط الضوء على جهود التنصير بالمنطقة قبل إعلان البابا غزو المنطقة، كاشفاً سموه عن 12 مجلداً يضم تاريخ المنطقة كلها للأجيال القادمة والباحثين.

تطرق حاكم الشارقة خلال مدخلته، لقضية الأندلس، قائلاً: "لم يأتِ شخص وقدم الاعتذار عما حصل، أو الإدانة.. أي أنهم قاموا بفعل يُدانوا عليه.. فقد عزلوا الأطفال عن آبائهم وأمهاتهم، كي يقوموا بتنصير الأطفال وترحيل الأهالي إلى خارج إسبانيا".

وأضاف حاكم الشارقة: "الإسبان لم يفعلوا شيئاً باليهود، وقاموا بالاعتذار منهم، بينما قاموا بالاعتداء على المسلمين ولم يقدموا اعتذارهم لنا، ومسجد قرطبة، تم تسليمه للسلطة المدنية، وأتت الكنيسة وسحبته، فقامت أصوات الآن بإرجاعه إلى السلطة المدنية"، مؤكداً: "نحن مع أي شخص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لو كان في الغرب".

وتحدث صاحب السمو عن كتابه "إني أدين"، قائلاً: "كل دفعة نُسخت من كتابي "إني أدين" تذهب إلى المغرب، يتم بيعها بغضون 3 أيام فقط، فهنالك إقبال كبير من أهالي المنطقة على قراءة التاريخ وتفاصيله".