"المكتب الإعلامي" بالشارقة يطلق منصة الإعلام الذكي في "جيتكس"

الشارقة 24:

أطلق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الإثنين، خلال أسبوع جيتكس للتقنية، "منصة الإعلام الذكي"، المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يتبناه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويترجم توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتأتي أهمية هذه المنصة ترسيخاً لمرتكزات العمل في إمارة الشارقة، التي تحرص على بناء كفاءات إعلامية متميزة، وتعزيز مستوى الخطاب الإعلامي مع الجمهور والعمل بروح الفريق الواحد.

حضر الاطلاق الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، وسعادة سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي بالشارقة، وسعادة عبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام اتصالات - المناطق الشمالية بالدولة، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة خليفة الشيباني مدير عام "وقاية".

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن ما يميز "منصة الإعلام الذكي" هو توظيفه للذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، لتكون إمارة الشارقة السباقة في قيادة إعلام المستقبل وإدارته وتنظيمه، وهو ما يحاكي توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد نموذجاً يحتذى في العمل والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أهمية "منصة الإعلام الذكي"، التي تأتي ضمن المشروع الإعلامي لإمارة الشارقة، وتحمل رؤيتها وتواكب ما تحققه الإمارة من تطورات في مختلف قطاعاتها.

وبين رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن هذه المنصة التي تمثل شبكة متكاملة من الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام تتوافق مع أهداف ورؤية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تطوير منظومة إدارية وتقنية وفق سياسة إعلامية وتحريرية موحدة لتوفير أدوات عمل ذكية وتفاعلية.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن المنصة انطلقت إدراكاً بأهمية الكلمة وتأثيرها.. فبها تتشكل الرسالة ومنها يتم صناعة المحتوى الذي بقيت قواعده وأهدافه.. لكن تطورت أدواته لتحتم علينا البحث فيها وبناء توقعات المستقبل، وفق ما تشهده البشرية من قفزات تقنية تفرض علينا مواكبتها بل سباقها أحياناً، حتى يستمر الحضور الإعلامي.

علاقات استراتيجية

ذكر طارق سعيد علاي، أن منصة الإعلام الذكي تساهم في رصد وتحليل ما يُنشر عبر جميع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وتكون بمثابة "المراقب الذكي" للإعلام.

وأشار إلى أن المنصة توفر الوقت والمال وتتيح معلومات حول سرعة التجاوب تجاه أي قضية إعلامية طارئة، مما يساعد في توجيه الرأي والتأثير فيه، لافتاً إلى أنه يتم حفظ جميع النتائج في قواعد بيانات معيارية خاصة بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

ولفت إلى مهام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، التي تتضمن بناء العلاقات الاستراتيجية مع وسائل الإعلام المختلفة، وربطها مع المنصة التي تستفيد منها لاحقاً جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، وتساهم الإحصائيات والتقارير التي توفرها المنصة الذكية وتستند على البيانات الإعلامية الضخمة في تطوير الاستراتيجيات الإعلامية في الحكومة.

وبين علاي أن خطة العمل تستهدف تنظيم العمل الداخلي للأرشفة الإلكترونية للمكتب الإعلامي وإداراته الإعلامية وتنظيم إدارة نشر الأخبار والرصد الإعلامي الذكي ومكتبة الصور.

ورش تدريبية

من جانبها، استعرضت حصة الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تفاصيل منصة الإعلام الذكي، التي تتيح تنظيم النشر وتوفير قاعدة بيانات ضخمة ومتزايدة باستمرار تتضمن وسائل الإعلام والإعلاميين محلياً ودولياً بمختلف اللغات والوسائل.

وذكرت الحمادي أن شبكة الاتصال الحكومي، التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بصدد عقد ورش عمل تدريبية للدوائر والجهات الحكومية في الشارقة، حول المنصة وآلية عملها وكيفية الاستفادة من خدماتها، بما تتيحه من أدوات نشر ذكية ومتطورة، تتمثل بتتبع الخبر منذ لحظة إعداده وإرساله إلى وسائل الإعلام المختلفة، ثم استلامه من قبل الصحفيين وفتحه وتحميله استعداداً لنشره.

وأشارت الحمادي إلى أن المنصة تتيح معرفة حالة الخبر بعد إرساله، من خلال نظام الناشر الإعلامي، ويكون ذلك مدعوماً بتقارير أداء وتحليل متطورة.

ووفقاً للحمادي، تساهم منصة الإعلام الذكي في توحيد شخصية الخبر الصادر عن مختلف الجهات الحكومية، وضمان جودة المحتوى الإعلامي وسرعة معالجة الأزمات الإعلامية.

تجربة حية

ويتيح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لجمهور "أسبوع جيتكس للتقنية"، التجربة الحية لمشروع منصة الإعلام الذكي واطلاعهم عن قرب على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.

واستقطبت مشاركة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اهتمام الزوار من كبار المسؤولين ومختلف وسائل الإعلام ورواد التقنية والجمهور العام، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المكتب في تعزيز القطاع الإعلامي بأحدث التطورات التقنية، مؤكدين أهمية منصة "الإعلام الذكي" في خدمة العمل الإعلامي بشكل عام.