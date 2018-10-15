العميد الشريف يتفقد سير العمل بمبنى شرطة الوسطى

الشارقة 24:

تفقد العميد عارف محمد الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المبنى الجديد لإدارة شرطة المنطقة الوسطى، وذلك في إطار سعي القيادة الحثيث على تطوير المنشآت والمرافق الحيوية، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتأتي الزيارة التفقدية للعميد الشريف، للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على ما تم إنجازه في المبنى من مرافق، رافقه خلالها العميد أحمد عبد الله بن درويش مدير الإدارة، والعقيد حمد الريامي رئيس مركز الذيد الشامل، إلى جانب عدد من الضباط.

واطلع العميد الشريف، على ما تم إنجازه من بناء، ومدى جودته وكفاءته، والوقوف على جاهزية المباني، واستمع من المشرفين إلى شرح حول سير العمل، ودعاهم إلى بذل أقصى الجهود لإنجاز العمل على الوجه المطلوب، مؤكداً حرص القيادة على مواكبة تطور النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة، فضلاً عن توفير التقنيات الحديثة الداعمة لاحتياجات الشرطة، والتي سوف يتم توفيرها بجميع إداراتها وأقسامها، فور الانتهاء من أعمال التشييد.

وأوضح العميد مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، أن هذه المنشآت الجديدة تشكل إضافة حقيقية لمنشآت شرطة الشارقة، لما تمثله من قيمة خدمية كبيرة، تساعد على تهيئة ظروف العمل لدى الموظفين، ما يسهم إيجاباً في تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع.