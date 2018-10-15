هيثم بن صقر يشهد فعاليات ندوة "المواطنة والتحديات المعاصرة"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

نظّم نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، وبالتعاون مع جامعة الشارقة، الإثنين، ندوة بعنوان "المواطنة والتحديات المعاصرة"، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين.

شهد فعاليات الندوة، التي أقيمت بالمسرح الجامعي بكلباء، الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، نائب رئيس نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، والدكتورة فاطمة المراشدة النائب الأكاديمي لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، ومحمود عبد الله النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، وسالم خميس المزروعي رئيس عضو مجلس إدارة النادي، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والعاملين بجامعة الشارقة، وحشد من طلبة الجامعة ومدارس كلباء.

وجاءت الندوة، بحسب سالم خميس المزروعي رئيس عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الثقافية، ضمن أنشطة وبرامج اللجنة ودورها التوعوي والتثقيفي، وفي إطار استعداداتها لليوم الوطني.

تضمنت فعاليات الندوة حواراً حول مفهوم الهوية الوطنية، وأبرز التحديات المعاصرة لها على المستويات الاستراتيجية والاجتماعية، مستعرضةً جملة من الحلول والمقترحات لتعزيز وترسيخ الهوية وقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادتنا الرشيدة.

أدار دفة الحوار في الندوة الدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، الذي طرح ورقة عمل حول ماهية السلوك الإيجابي للأفراد، ودوره في المحافظة على النسيج الاجتماعي، إلى جانب استعراض طبيعة الدور الذي يمكن للمؤسسات القيام به في قيادة المجتمع للحفاظ على الهوية الوطنية.

من جانبها، استعرضت الأكاديمية الدكتورة مريم سالم بيشك، جملة من التحديات المعاصرة ذات التأثير على المجتمع، كما سلطت الضوء باستفاضة على مفهوم المسؤولية الذاتية وانعكاسها على الحفاظ على الهوية وتعزيز قيم الولاء والانتماء.

بدوره، تحدث المحاضر والخبير الإداري والأسري الدكتور عبيد بالليث الطنيجي عن مفهوم المواطنة الصالحة وركائزها في مفاهيم القيادة الرشيدة، مؤكداً في سياق حديثه أن الحفاظ على الهوية يقع على عاتق جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشدداً على الدور الجمعي في مجابهة التحديات الكامنة في مهددات العولمة وتعدد الثقافات والمتغيرات التي طالت النسيج الأُسَري والاجتماعي.

وركز الطنيجي، في ورقته، على دور المؤسسات التعليمية في غرس قيم الولاء والانتماء والحفاظ على مكونات الهوية في نفوس النشء وحتى المراحل العمرية المتقدمة في مراحل التعليم الجامعي.

في نهاية الندوة، كرم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي ومسؤولو الجامعة والنادي المحاضرين والمشرفين على التنظيم.