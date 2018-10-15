نائب قائد عام شرطة الشارقة يتفقد أجنحة "جيتكس"

الشارقة 24:

زار العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، والمقام خلال الفترة من 14 – 18 أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، يرافقه العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من كبار ضباط شرطة الشارقة، وذلك للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه المؤسسات والوزارات والشركات المحلية والعالمية المشاركة من خدمات تقنية، وخدمات ذكية صممت خصيصاً، لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، وذلك بتقليل وقت وزمن الخدمات المقدمة.

وأبدى العميد بن عامر، إعجابه بما شاهدة من تطور تقني، وابتكارات حديثة، وتطبيقات ذكية، تنافست على تقديمها وإبرازها كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في عالم الأنظمة الحديثة والتحول الرقمي، بهدف خدمة المجتمع، مؤكداً حرص شرطة الشارقة على المشاركة في المعرض، وعكس ما وصلت إليه من مستوى علمي متقدم، خاصة في الجوانب التقنية والفنية التي تواكب متطلبات العصر، وتوفير الخدمات والابتكارات الذكية بتوظيفها مخرجات الذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات العمل الشرطي وخدمات المتعاملين.

وتسعى شرطة الشارقة، من خلال التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تقديم خدمات ذكية، تلبي احتياجات المستخدم، وتختصر الوقت والجهد، وتدعم أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى الحد من الجريمة والوقاية منها، وتقديم خدمات تنال رضا المتعاملين.

وجاءت مشاركة شرطة الشارقة، ضمن منصة حكومة الشارقة لهذا العام، بثلاثة مشاريع، وهي مشروع نظام التحليل الأمني الذكي الذي يعنى باستشراف مستقبل الجريمة، ويعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لاستشراف وتوقع حدوث الجرية مستقبلاً، ومشروع الساعة الذكية، وهي خدمة اختيارية لتسجيل فئات معينة في حال طلب الاستغاثة مثل الأطفال المصابين بمرض التوحد والأشخاص من ذوي الإعاقة، والمصابين بمرض الزهايمر، أما المشروع الثالث فيسمى بالخبير، وهو عباره عن برنامج تدريبي للموظفين الجدد وطلبة الجامعات، والمختصين بالعمل على مسرح الجريمة، وقدرته على حل الجريمة.