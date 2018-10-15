شرطة الشارقة تطلق خدمة فحص المقطورات والكرفانات بالشرقية

الشارقة 24:

أطلقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة إينوك "تسجيل"، خدمة فحص المقطورات والكرفانات في المنطقة الشرقية، في إطار جهودها للحد من الحوادث على الطرق، وانسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأشار الرائد سالم الريامي رئيس قسم ترخيص الآليات والسائقين بإدارة المنطقة الشرقية، إلى أن هذه الخطوة جاءت لصعوبة حركة المقطورات على الطريق، من دون لوحات مرورية، حيث يتم فحص المقطورات، وصرف لوحات مرورية وملكية خاصة بها.

ودعا الرائد الريامي، أصحاب المقطورات، إلى مراجعة مقطوراتهم بشكل دوري، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، والالتزام بقوانين السير والمرور، من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.