"إكسبوجر 2018" يكشف تفاصيل دورته الثالثة الأربعاء

الشارقة 24:

يعقد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الأربعاء المقبل، المؤتمر الصحافي الخاص للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018"، في الساعة العاشرة صباحاً، بمسرح المجاز بالشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

ويكشف المتحدثون، خلال المؤتمر، عن الفعاليات والبرامج التي يعتزم المهرجان تنظيمها، في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "لحظات ملهمة"، إضافةً إلى الكشف عن التفاصيل الخاصة للمصورين المشاركين، مستعرضاً أهم الأعمال الفنية التي سيقدمها الحدث، مع تسليط الضوء على أبرز المعايير الخاصة التي تم من خلالها اختيار الأعمال المشاركة، كما يعرف بلجنة التحكيم المشرفة على اختيار الأعمال المرشحة للفوز في المراكز الثلاثة الأولى، ضمن فئات الجائزة التي يخصصها المهرجان.

ويدعو المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كافة ممثلي وسائل الإعلام، والمصورين، والمهتمين بالتعرف على برنامج فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018" لحضور المؤتمر الصحافي.