"لغتي" تطلق مرحلتها الرابعة مستهدفة 1135 طالباً

الشارقة 24:

أطلقت "لغتي" المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية، بوسائل ذكية لأطفال وطلبة الشارقة، مرحلتها الرابعة، يوم الإثنين، في مدرسة أسماء للتعليم الأساسي للبنات في إمارة الشارقة، مستهدفة 1135 طالباً وطالبة، من مرحلة الصف الثالث الابتدائي، و89 معلماً ومعلمة، و49 مدرسة.

وحضر حفل الإطلاق كل من، سعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشؤون التعليمية، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعلي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وحصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية، والدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، والدكتور محمد مستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة.

وتتضمن المرحلة الرابعة، تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية، التي تستهدف المعلمات ومدراء المدارس، حيث سيتم طرح الملاحظات ومراجعة التغذية الراجعة من المرحلة الثالثة، بهدف مواكبة التطورات وإطلاع الطواقم التدريسية، على أحدث الوسائل التقنية، وتوجيههم نحو تفعيلها خلال الحصص الدراسية، لتكون واحدة من الأساليب المبتكرة في التعليم.

وتتميز الأجهزة اللوحية المعتمدة التي أطلقتها المبادرة في مرحلتها الرابعة، بكونها نسخة محدّثة من تطبيق "حروف" التعليمي الذي أطلقته شركة "حروف" التعليمية التابعة لمجموعة "كلمات" للنشر، ليصبح أكثر سهولة في استخدام المعلومات التي وضعت محاورها وزارة التربية والتعليم، لكل مرحلة من المراحل التي تستهدفها المبادرة، بما يشكل تجربة جديدة في مجال التعليم المعاصر على مستوى الإمارات والمنطقة.

وتعتمد المبادرة، خلال خطتها التي اتبعتها منذ انطلاقها في 2013، تدريب الهيئة التدريسيّة في مختلف المراحل الدراسية، على تطبيق واستخدام الأجهزة اللوحية التي تتناسب مع مُتطلبات كل مرحلة، وتوظيف المحتوى التعليمي فيها، لفتح الآفاق أمام الأطفال، من خلال تزويد جميع طلاب مدارس الشارقة الحكومية ورياض الأطفال، بأجهزة لوحية تدعم اللغة العربية إضافة إلى خزائن لحفظ وشحن الأجهزة، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 25 ألف طالب، وألف من الهيئة التدريسية في 80 مدرسة موزّعة في جميع مدن إمارة الشارقة، حيث استهدفت المرحلة الأولى رياض الأطفال، والثانية الصفّ الأول الابتدائي والثالثة الصف الثاني الابتدائي.

وتسعى المبادرة من خلال إطلاق مرحلتها الرابعة، إلى تشجيع مزيد من الطلاب على تعلم اللغة العربية والتحدث بها، من خلال تهيئة البيئة الجاذبة والمحفزة لهم، وتقديمها بطريقة تفاعلية عن طريق استخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تحاكي متطلبات العصر وتتماشى مع إقبال الأطفال الكبير على الأجهزة الإلكترونية.

5 أعوام من التميز

وأوضحت بدرية آل علي مدير مبادرة "لغتي"، أن المبادرة تستكمل في مرحلتها الرابعة، مسيرة نجاح استمرت 5 أعوام، تمكنت خلالها المبادرة من الوصول إلى 11 ألفاً و119 طالباً وطالبة في مدارس الشارقة الحكومية، وغرس حب اللغة العربية في قلوبهم وعقولهم، وتشجيعهم على اعتمادها لغتهم الأساسية عند تواصلهم مع الآخرين، ليكونوا قادرين على تمثيل هويتهم الوطنية.

وأضافت آل علي، أن هذا النجاح المستمر للمبادرة، جاء نتيجة الدعم الكبير والمتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي لطالما أكد أهمية اللغة العربية كمكون رئيسي للهوية العربية، فهي اللغة التي يتحدث بها اليوم أكثر من 280 مليوناً، ما يجعلها واحدة من اللغات الأولى في العالم، ومن أكثر اللغات قدرة على تخطي حاجز اللهجات المتعددة والتواصل الفاعل بين الشعوب الناطقة بها.

وأشارت مدير مبادرة لغتي، إلى أن الأسلوب هو عامل أساس في التعليم، خاصة في عصر تتنوع فيه تقنيات التواصل وتبادل المعلومات، ونوهت إلى أن اللغة العربية قادرة على الوصول إلى قلوب الأجيال الجديدة وتوسيع مداركهم، إذا جاءت في قالب عصري وعبر تقنيات حديثة مرتبطة عند الصغار باللعب والترفيه، وبالتالي فهي قادرة على تحفيزهم على التفاعل إيجاباً مع محتوى تعليمي يثري بغتهم الأم.

إمارة في خدمة الثقافة

من جانبه، أوضح سعادة مروان الصوالح، أن الوزارة اعتمدت في إمارة الشارقة، على وجود مبادرات تخدم الثقافة واللغة، وتثري معارف الأجيال الجديدة بالكثير من الخيارات، ولغتي واحدة من المبادرات المهمة التي من شأنها أن تدعم من ثقافة الأجيال الجديدة وتؤسسهم على حبّ لغتهم بطرق مبتكرة ومتطورة مستفيدة من المظاهر التكنولوجية الحديثة في عصرنا الحالي.

وأضاف سعادته أن إطلاق المبادرة في دورتها الرابعة تخدم مرحلة جديدة من مراحل التعليم للأطفال، والوزارة تلمس من خلال هذه المبادرة المدى الكبير الذي حققته في مجال خلق بيئة جديدة ومتطورة، للتعلم باستخدام أحدث الوسائل المدعّمة باللغة العربية، وهذا أمر يخدم المسيرة التعليمية برمتها في الإمارة.