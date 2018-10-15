سالم القاسمي يشهد فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء

الشارقة 24 - راشد حمدان:

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وبحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك صباح الإثنين، ببهو المبنى الرئيسي لجامعة الشارقة.

وتأتي الفعالية التي تنظمها جامعة الشارقة، ضمن فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء، التي أقرها المجلس العالمي للمكفوفين، كتعبير رمزي عن الإقرار بحقوق المعاقين بصرياً، وأهمية صيانة هذه الحقوق، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم وتلبية احتياجاتهم.

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كلمة، أكد خلالها، أن المنظمات العالمية تحتفل بيوم العصا البيضاء، الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام، لرفع الوعي بالمعاقين بصرياً وخدماتهم، وأن الجامعة تقيم فعاليات بهذه المناسبة حول كيفية التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وتوظيف بعض التقنيات في التعليم والتحصيل الجامعي.

ولفت النعيمي إلى أن جامعة الشارقة ومنذ تأسيسها عام 1997، أولت اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ولذلك أسست مركز الموارد لذوي الإعاقة، باعتباره مركزاً متخصصاً في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ليكون بمثابة الهيئة المرجعية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتولى مسؤولية الاحتواء والدمج والتمكين من خلال منظومة عمل شاملة ومتكاملة، تبدأ من مرحلة بدء الالتحاق بالجامعة والتسجيل فيها وتمتد إلى ما بعد التخرج.

ودعا النعيمي العاملين بالجامعة، إلى إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة كل احتياجاتهم ومتطلباتهم ودمجهم بين أفراد أسرة الجامعة كافة، وخاصةً بأن الجامعة وضعت البنى التحتية التي تيسر لذوي الإعاقة كل أمورهم داخل القاعات الدراسية وخارجها، حتى تكفل لهم حرية الحركة والتنقل.

وثمن مدير جامعة الشارقة الرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة شؤونهم ورعايتهم وتوفير المنح الدراسية لهم.

كما أشار الدكتور أحمد فلاح العموش مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة، إلى جهود جامعة الشارقة في توفير الرعاية والدعم لذوي الإعاقة أثناء دراستهم في الجامعة وبعد تخرجهم، حيث قامت بتدشين "غرف المصادر"، لتوفير أحدث المراجع ومواكبة التقنيات الحديثة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتجول الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي في المعرض المصاحب للفعالية، مطلعاً على ما توفره جامعة الشارقة من خدمات ومعدات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.