سالم القاسمي يشهد الملتقى الدولي الـ 3 في الفقه المصرفي الإسلامي

الشارقة 24 - راشد حمدان:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الثالث في الفقه المصرفي الإسلامي، تحت شعار "تقنين المعاملات المالية الإسلامية: معايير، إشكالات، حلول"، الذي ينظمه مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، وذلك صباح الإثنين، في قاعة البيروني بجامعة الشارقة.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بدور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والتعرف على ضوابطها وإشكالاتها وحلولها، ومن ثم عرض أفضل الممارسات الدولية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة، أشاد خلالها بنجاح الملتقى الدولي في كل من دورتيه، الأولى والثانية، وآثاره الدولية وعائداته، ولاسيما باستضافته لكثير من الخبراء العالميين في ميادين الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، والخروج بتوصيات على درجة كبيرة من الأهمية في معالجة مختلف القضايا والمشكلات الاقتصادية العصرية وحتى العالمية منها.

وأكد مدير جامعة الشارقة، أن نجاح الملتقى بدوراته السابقة، يجسد الحاجة لعقده للمرة الثالثة، ولا شك بأنه سيجسدها ليعقد له دورات أخرى متعاقبة، إلى أن يلبي كافة احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الإسلامي في أبعاده المحلية والإقليمية وحتى العالمية، وذلك بعد أن أثبت هذا الاقتصاد جدواه العالمية ومقدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وكان أهمها الأزمة المالية العالمية للعام 2008.

وتابع مدير الجامعة، أن الملتقى يعقد تحت شعار "تقنين المعاملات المالية الإسلامية"، من حيث الضوابط والإشكالات والحلول، ويشارك في البحث فيها من خلال مجموعة من جلسات العمل العلمية، خبراء شرعيون وقانونيون واقتصاديون من مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية السيادية وآخرون عالميون من خارج الدولة، ممن لديهم العلوم الراسخة والخبرات العالمية في الاقتصاد الإسلامي وفي مختلف جوانبه العلمية والمهنية، وفي شتى الميادين، وذلك لتجسيد أهداف الملتقى وغاياته بالتعريف بدور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والتعريف بضوابط وإشكالات وحلول تقنين المعاملات المالية الإسلامية، وعرض أفضل الممارسات الدولية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

وأعرب الدكتور حميد مجول النعيمي عن شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، لرعاية سموه دورات الملتقى، الذي يُأمل أن تسهم نتائجه المرجوة في معالجة وترسيخ مكونات الاقتصاد الإسلامي.

وأشار فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد رئيس الهيئة العليا الشرعيّة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية بمصرف الإمارات المركزي، إلى أهمية حرص المسلم على معرفة أحكم التصرف في المال والمعاملات الشرعية الإسلامية، كجزء من التكليف، ليحذر الوقوع في الربا والتعاملات المحرمة في الإسلام.

لافتاً إلى أن ذلك كان هو الهدف الرئيس لعلماء هذا العصر ليجتهدوا في إنشاء المصرفية الإسلامية المستقأة من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، لتكون المصرفية مفخرة جديدة لعلماء الإسلام.

وأوضح فضيلة الشيخ، في كلمته، جهود دولة الإمارات في إنشاء وتطوير الاقتصاد الإسلامي، من خلال دعم وقيام صناعة المصرفية الإسلامية في وقتٍ كان يقال إنها مستحيلة، حيث أنشأ في الدولة عام 1975، أول بنك قائم على الاقتصاد الإسلامي، كما تم إصدار أول تشريع رسمي للمصرفية الإسلامية في عام 1986، وهو قانون المصارف الإسلامية، فوُجدت البيئة ووُجد التشريع، ومنها انطلقت المصرفية الإسلامية في العالم حتى أصبحت اليوم تنافس المصرفية التقليدية على حدٍ سواء، إن لم يكن الاقتصاد الإسلامي هو الأقوى.

وأورد الحداد عدداً من الأرقام، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي يزيد على 2 تريليون دولار سنوياً، وتساهم دولة الإمارات فيه بعدد كبير من المؤسسات، ما يزيد على 20% من المال العامل في الدولة، وهو ما يدعو إلى دعمه وتطويره ودراسته، عبر إقامة العديد من الفعاليات التي لا تبخل بها دولة الإمارات، حيث تتوالى الأنشطة المتابعة للاقتصاد الإسلامي وهو ما يعضد دور الدولة في المصرفية الإسلامية.

تخلل حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي سلط فيه الضوء على أبرز محطات الملتقى في دوراته الأولى والثانية، وما صاحبه من فعاليات وجلسات علمية.

ليُدعى بعدها الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي بالتفضل بتكريم الرعاة المساهمين والمتحدثين والمشاركين في إنجاح فعاليات الملتقى.

وتتضمن فعاليات الملتقى 3 جلسات علمية، ومجموعة من المحاور، وهي الجلسة العلمية الأولى: دور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والجلسة العلمية الثانية: الضوابط والإشكالات والحلول في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والجلسة العلمية الثالثة: الممارسات الدولية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

وفي ختام الجلسات سيتم حصر التوصيات التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تطور الصناعة المالية الإسلامية وازدهارها.