لجنة سوق الحراج تبحث سبل تعزيز تجارة السيارات في الشارقة

الشارقة 24:

استضاف سوق الحراج بالشارقة، أحد الإدارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، اجتماعاً لأعضاء لجنة السوق، حيث ناقش المجتمعون أفكاراً ومقترحات ومبادرات حيوية متنوعة، تسهم في استمرار الارتقاء بخدمات السوق المقدمة للتجار وأصحاب المعارض والزبائن، وتوصل المجتمعون إلى اعتماد حزمة توصيات، تخدم تطوير الخدمات، وتؤكد على أهمية أن يحتل سوق الحراج مكانة عالمية مرموقة في التميز.

حضر الاجتماع كل من ماجد المعلا مدير سوق الحراج بالإنابة، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، والمقدم محمد أحمد سيف المحرزي، والرائد سيف راشد السويدي، من إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، وطارق سعيد السويدي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة.

وطلب أعضاء اللجنة من ممثلي شرطة الشارقة دراسة موضوع ملاحقة الشيكات المزورة، وتجنب ملاحقة السيارة المستعملة المباعة، كما استفسر أعضاء اللجنة عن إمكانية توفير ضمان على أعطال السيارات المستعملة.

وأفاد ماجد المعلا مدير سوق الحراج بالإنابة بأن الاجتماع ناقش أفكاراً ومقترحات عديدة، تصب كلها في استمرار العمل من أجل المزيد من تطوير خدمات السوق للأفضل، في ظل سعي السوق ليكون بالمراكز الأولى في التميز العالمي للخدمات المقدمة للمستهلكين والتجار وأصحاب المعارض.

ولفت المعلا إلى أن كل الجهود والمبادرات والمقترحات ركزت على أهمية تحسين الخدمات والارتقاء بها وإضافة ما هو جديد ولافت ومميّز، وأن وجود وتفاعل وحضور هذه المؤسسات والهيئات والجهات يسهم في تحسين مستوى الخدمات من مختلف الجوانب، في ظل التعاون والتنسيق العملي والحيوي بين الجميع.

من جانبه، أكد المقدم محمد المحرزي، أنه تم إلغاء رسوم اعتماد المبايعة البالغة 50 درهماً، على أن تقوم إدارة سوق الحراج بإصدار تعميم إلى التجار بذلك، واقترح المحرزي عقد اجتماع جديد عقب شهر من تاريخه، لمناقشة وتوضيح القانون الذي يحكم المعاملات بين التاجر والمستهلك وكيفية فحص وقبول السيارات في المرور، كما طلب من التجار التركيز على مبايعات السيارات في الفترة القادمة، حيث سيتم تطبيق نظام جديد لنقل الملكية عن طريق تطبيق للهاتف المحمول، وذلك لتسهيل المعاملات لكل الأطراف.

وطالب الدكتور هاشم النعيمي بعقد اجتماع في أقرب وقت بمشاركة محكمة الشارقة والشرطة، لمناقشة عمليات الغش في بيع السيارات المستعملة وما يترتب عليها من سحب السيارات، بعد تحويل حيازتها للمشتري الجديد ما يتسبب في خسائر أصحاب المعارض والمشترين.

وطلب أعضاء اللجنة وقف إصدار حيازة للشخص الواحد على أكثر من سيارة، على أن تكون الحيازة على اسم المعرض فقط، وذلك للحد من ظاهرة الدلالين ودعم المعارض، وأن تتم المبايعات للمعارض ومن خلالها فقط لا غير، حتى تتم السيطرة على عمليات الغش والتدليس.