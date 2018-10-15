بدرية آل على: "لغتي" تستهدف 1135 طالباً و89 معلمة في مرحلتها الـ 4

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلنت بدرية آل علي مدير مبادرة "لغتي"، الإثنين، عن انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة، لتستهدف 1135 طالباً وطالبة، و89 معلمة، في 49 مدرسة من مدارس إمارة الشارقة، مشيرةً إلى أن النتائج سيتم قياسها مع نهاية العام الدراسي.

وتهدف المبادرة إلى توزيع الأجهزة اللوحية على 25 ألف طالب وطالبة، وألف معلم ومعلمة، في كل المراحل الدراسية في جميع المدارس الحكومية بالشارقة، وتتضمن الأجهزة اللوحية المعتمدة من المبادرة تطبيق "حروف" الذكي، الذي طورته شركة "حروف" التعليمية التابعة لمجموعة "كلمات" للنشر، المتخصصة في تطوير الأدوات التعليمية المعاصرة والمبتكرة لدعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلبة الشارقة.

وخلال المرحلة الثالثة من المبادرة، تم توزيع 3100 جهاز لوحي على طلاب وطالبات الصف الثاني، بمختلف المدارس الحكومية في إمارة الشارقة، إضافةً إلى طلاب الصف الثالث من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بجانب تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية للمعلمين والمعلمات، إضافةً إلى الزيارات الميدانية للمدارس لتقييم مدى استفادة الطلاب والطالبات من هذه الأجهزة.