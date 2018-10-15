سالم النقبي: رؤية حاكم الشارقة تعزز من الزراعة والثروة الحيوانية

الشارقة 24:

بمناسبة يوم الأغذية العالمي، صرح سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المستقبلية، لها آثار إيجابية فيما يتعلق بتنمية الزراعة والثروة الحيوانية، لاهتمام سموه بشريحة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وتأمين مستقبل يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية والاقتصادية.

ولفت رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، إلى اهتمام سموه بالزراعة والثروة الزراعية بإصدار سموه القانون رقم 1 لسنة 2018، بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة، والقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة، وأن هذه القوانين الجديدة لها علاقة مباشرة بالأغذية والأمن الغذائي، ومن شأنها تنمية الزراعة والثروة الحيوانية وتطويرها.

حيث يهدف القانون رقم 1 بشأن تنظيم العمل بدائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، إلى الارتقاء بالتنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والنهوض بكافة الموارد، وتحسين الإنتاج وتقديم الدعم اللازم لها، والاهتمام بالقطاعات التنموية الزراعية والحيوانية وتطويرها، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية، وتوسيع دائرة نشاطه، والعمل على إزالة العقبات التي تواجهه.

وأضاف النقبي، أن أهداف القانون رقم 7 لسنة 2018، تصب مباشرةً في تنمية الثروة الحيوانية، من خلال قانون المراعي، وتنظيمها، وإنشاء مراعي جديدة في الإمارة، بهدف زيادة الثروة الحيوانية وتنميتها، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية في الإمارة، من خلال قيام صناعات مرتبطة بالثروة الحيوانية، وزيادة في فرص الاستثمار وفرص العمل على جميع الأصعدة التي تتعلق بتنمية الثروة الحيوانية والثروة الزراعية.

ومن جانب آخر، تشير التقارير الصادرة من المنظمات العالمية ذات العلاقة بالتغير المناخي والبيئة والزراعة، أنه ينبغي للزراعة في الدول النامية أن تخضع لتحولات كبيرة من أجل مقابلة التحديات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، والاستجابة لتغير المناخ.

وتشير التوقعات القائمة على أساس النمو السكاني وأنماط استهلاك الغذاء، أن الانتاج الزراعي سيحتاج إلى أن يرتفع بحوالي، على الأقل، 70 %، لمقابلة الطلب عام 2050.

كما تشير التقديرات كذلك إلى أن التغير المناخي من المحتمل أن يخفض الانتاجية الزراعية، ويهدد استقرار الانتاج، والدخل في بعض المناطق التي تعاني مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.

يذكر بأن دول العالم تشارك منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة احتفالاتها بيوم الأغذية العالمي كل عام، في 16 أكتوبر، إحياءً لذكرى تأسيس المنظمة في عام 1945.

وتنظم بهذه المناسبة أحداث في مختلف دول العالم، مما يجعل منها أحد أهم الأيام الاحتفالية في تقويم الأمم المتحدة، حيث تعزز هذه الأحداث الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل أولئك الذين يعانون من الجوع، وضرورة ضمان الأمن الغذائي والنظم الغذائية المغذية للجميع.