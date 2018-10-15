4 خدمات ذكية لـ "اجتماعية الشارقة" في "جيتكس 2018"

الشارقة 24:

كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن 4 برامج ذكية تشارك بها في معرض جيتكس 2018، الذي ينطلق خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، في دبي، إذ تعرض الدائرة مبادرات التحول الذكي لمجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها، ضمن خطتها الرامية الى تعزيز الأنظمة الالكترونية وتعزيز بنيتها التقنية لتحقق جوة الحياة للمتعاملين.

أكد أحمد الميل المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالدائرة، أن الدائرة ملتزمة بمواكبة التطورات والمستجدات في المجالات التقنية والتطبيقات الذكية، بما يكفل تبسيط الإجراءات وتحقيق الراحة والسعادة للمتعاملين، وأهمية توظيف التقنية في الخدمات الاجتماعية لدعم القرار، وتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات ودعم التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.

وأضاف الميل، أن الدائرة تعد جزءاً من حكومة الشارقة، ورديفاً أساسياً في المجال المجتمعي الإنساني، وأن مواكبة الدائرة لهذه التطورات التقنية والتطبيقات الذكية أصبحت من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن الدائرة تستعرض من خلال مشاركتها بالمعرض، 4 برامج ذكية تطلقها بالتزامن مع انطلاقة فعاليات معرض جيتكس 2018.

برامج ذكية داخلية وخارجية

البرامج الذكية الموجهة للمتعاملين الخارجيين، هي عبارة عن حزمة من البرامج التي ستتيح للمتعاملين والمستفيدين متابعة معاملاتهم وطلباتهم من خلال التطبيق الذكي المخصص من قبل الدائرة، لتسهيل وتحسين الإجراءات، علاوةً على سهولة الوصول لخدمات الدائرة وتقديم الطلبات عبر التطبيق التي خصص لهذا الغرض.

إلى جانب البرامج الذكية الداخلية، التي تتيح للعاملين في الدائرة من موظفين ومسؤولين معرفة مختلف مهامهم الإدارية، بما فيها الإنجازات والتقييمات، مما يوفر بيئة مهنية ذكية تسهل التواصل المَرِن بين الموظفين والمدراء و خلق بيئة مريحة للإنجاز واستغلال الوقت بالطريقة المثلى، بما يواكب فكر الرعاية والتنمية المستدامة، ويثري الخدمات الحكومية ويسهّل وصولها للمستهدفين، بما يعزز جودة الحياة على مستوى المجتمع بعيداً عن الأساليب التقليدي التي تحد الإنجاز.

مركز الاتصال بحلة ذكية

كما تعرض الدائرة التطبيقات الخاصة بمركز الاتصال التابع للدائرة، بحلته الذكية المتطورة، وهي عبارة عن شبكة اتصالات متطورة وتطبيقات ذكية حديثة، تم ربطها مع مختلف خطوط الاتصال لحماية الطفل، وحماية المرأة، بالإضافة إلى إدراج خدمات الرعاية المنزلية، والأسر المتعففة، حيث يقوم مركز الاتصال الذكي بتلقي الاتصالات من الحالات مباشرةً عبر عدة خطوط مجانية مخصص لذلك، يتم التفاعل مع هذه الاتصالات مباشرة وربطه تقنياً مع الأشخاص المختصين وصولاً لتقديم الخدمة.

رؤية ذكية

أما مشروع الرؤية الإلكترونية، وهو عبارة عن مشروع إلكتروني يتيح لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، التواصل مع أبنائهم عبر منصة ذكية، وتمت إضافة خاصية جديدة على هذا المشروع وهي "الرؤية الذكية المتجولة"، من خلال تفعيل خاصية تمكين المستفيدين التواصل مع ذويهم وهم في منازلهم وليس فقط عن طريق أفرع الدائرة.

غـرفـة ذكية

كما تستعرض الدائرة تقنية الغرفة الذكية، التي تتيح لكبير السن أو الشخص العاجز، التحكم بأدوات غرفته، من خلال جهاز ذكي تم استحداثه للتعامل مع مستوى الإضاءة وأجهزة التكييف والنوافذ وغلق أو فتح الستائر، كما يتميز الجهاز الذكي بخاصية الاستشعار التلقائي بدرجات الحرارة أو البرودة أو حالات الطقس بشكل عام، ليتمتع كبار السن بحياة سعيدة.

ولفت الميل، إلى أن مشاركة اجتماعية الشارقة في معرض جيتكس 2018 تأتي في إطار حرصها على صقل مبادراتها المجتمعية، وخدماتها من خلال تطبيقات تقنية وأفكار مبتكرة، بما يحقق سهولة وصول الخدمات والبرامج الداعمة لكافة فئات المجتمع، ويحقق لهم السعادة والرضا.

كما أنجزت دائرة الخدمات الاجتماعية العديد من التطبيقات والبرامج الإلكترونية التي ساهمت بتوحيد الطاقات واستثمارها، تحقيقاً لرغبات وتطلعات المتعاملين معها، وقد اتاحت الدائرة الربط مع العديد من الجهات التي يستفيدون من خدماتها، ومنهم دائرة الإسكان، وهيئة الإمارات للهوية، وهيئة الشارقة الصحية، والديوان الأميري بالشارقة وغيرها.

كما قامت الدائرة بالربط مع العديد من المؤسسات دون الحاجة إلى بذل الجهد والوقت للذهاب إلى الجهات الرسمية، مما وفر الوقت والجهد للتدقيق على الوثائق، إلى جانب خفض التكاليف وسرعة إنجاز المعاملات لإسعاد المتعاملين.