"الوقاية والسلامة" توعي عمال سوق الجبيل بمفاهيم الأمن في بيئة العمل

الشارقة 24:

نظمت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة برنامجاً توعوياً لعمال سوق الجبيل، بعنوان "الأمن والسلامة في بيئة العمل"، وذلك في سوق الجبيل، بهدف رفع الوعي الوقائي بين العمالة المساندة، والسعي لتطبيق قواعد السلامة المهنية لتفادي أية أخطار مستقبلية خلال أداء أعمالهم.

تأتي المحاضرة ضمن خطة الهيئة السنوية، التي تهدف إلى نشر الوعي الوقائي بين جميع قطاعات المجتمع ومن ضمنها العمال، وجاء اختيار هذا البرنامج بهدف تحسين المعرفة والتعريف بمفاهيم الأمن والسلامة في بيئة العمل، إضافةً إلى تحديد المخاطر المحتملة وحالات الطوارئ في العمل، وذلك لتفادي الحوادث بسهولة، واتخاذ تدابير الأمن والسلامة لتقليل الخسائر، حيث استهدف البرنامج التدريبي 100 عامل من عمال "سوق الجبيل".

يتضمن البرنامج التدريبي على شرح تفصيلي حول معايير الأمن والسلامة التي يجب اتباعها عند التعامل مع مخاطر العمل، وما هي مسؤوليات العامل في موقع العمل، وإجراءات السلامة عند الحرائق، والتعامل السليم عند الحريق، فضلاً على تعلم أساسيات الإسعافات الأولية، والإبلاغ عن الممارسات الخطرة التي لا تتبع إجراءات السلامة في مواقع العمل بما يعود بالنفع على العامل والمنشأة، إضافةً إلى تدريبهم على أساليب استخدام معدات الوقاية الشخصية.

أوضح الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، أن البرنامج التوعوي جاء ضمن خطة التوعية السنوية لكافة أفراد المجتمع، ومن ضمنهم فئة العمالة المساندة، وذلك في سبيل تعزيز قيم الصحة والسلامة المهنية، ومنحهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من تطوير إمكانية العمل المستقبلي، ضمن قواعد الأمن والسلامة، وإعداد كادر مؤهل وكفء للتعامل مع المخاطر التي تواجه العاملين بهدف الحد من وقوع الإصابات بمواقع العمل.