بلدية الشارقة تعالج انهياراً في خط لمياه الصرف

الشارقة 24:

تمكنت فرق الطوارئ في بلدية مدينة الشارقة، من معالجة انهيار خط طرد رئيس، بقطر 450 مم، يمتد من محطة الضخ رقم 2 بمنطقة السور إلى محطة المعالجة الرئيسة.

وأعلنت بلدية الشارقة، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، أنه فور تلقيها بلاغاً عن انهيار الخط، على امتداد شارع الشيخ خليفة عند المنطقة الصناعية 4، أخذ فريق الطوارئ في الإدارة، عينة من المياه المتسربة، وتحليلها لتحديد مصدر المياه ونوعيتها، حيث تبين بأنها من مياه الصرف الصحي.

وأشارت البلدية إلى أنه تم وضع خطة استراتيجية، بإيقاف محطة الضخ، والتنسيق مع إدارة الخدمات البيئية، لتوفير صهاريج لسحب مياه الصرف الصحي، لدعم المحطة، لافتة إلى أن الخط المتضرر يخدم منطقة السور والمناطق المجاورة لها، وأنه تم التنسيق مع الدوائر الأخرى مثل شرطة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالإمارة، لإغلاق حارتين من الطريق.

وأوضحت أن فرق الطوارئ، عملت على مدار الساعة، لمعالجة انهيار الخط باستخدام مضخات الديزل لسحب مياه النزح، حيث استمرت أعمال فرقة الطوارئ من مساء الخميس وحتى مساء السبت الماضيين، وأنه تم تبطين الخط من قبل شركة مختصة، وتشغيل الخط المتضرر، وأكدت استقرار الوضع، وإعادة رصف طريق الإسفلت، وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.