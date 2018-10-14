ولي عهد دبي وسالم القاسمي يتفقدان جناح حكومة الشارقة بجيتكس

جانب من زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لجناح حكومة الشارقة في جيتكس

الشارقة 24:

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جناح حكومة الشارقة، في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، حتى 18 أكتوبر الجاري.

كما زار الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، يرافقه الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، جناح حكومة الشارقة في جيتكس.

واستمع سموهم، إلى شرح مفصل، من قبل الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، ونور النومان مدير الدائرة، عن آخر الابتكارات التي تقدمها حكومة الشارقة، في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى التحول الرقمي الكامل في الإمارة.

وأعرب الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، عن سروره برؤية هذه التطورات التقنية التي يعرضها جناح حكومة الشارقة، وخدماتها الإلكترونية والرقمية، وتطبيقاتها الذكية من أجل راحة متعامليها وإسعادهم، مؤكداً إيمانه بأن التقنية تمثل العنصر الأهم في العصر الحديث، لتحقيق النهضة الرقمية الشاملة في إمارة الشارقة.

واستطرد الشيخ خالد القاسمي حديثه، موضحاً أن دورة هذا العام، مكنت دوائر حكومة الشارقة المشاركة من تحقيق قفزات نوعية، يتوقع أن تزداد وتيرتها خلال السنوات المقبلة، بهدف مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

بدوره، أعرب الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة، عن فخره إزاء ما تحققه دوائر حكومة الشارقة، من إنجازات عملاقة في المجال التقني، التي تواكب التطورات الكبيرة التي تشهدها الإمارة، في مختلف المجالات التي تمس حياة المتعاملين، مشيراً إلى أن الإمارة تمكنت من اكتساب سمعة مرموقة كوجهة للعيش الآمن والاستثمار الميسّر للكثير من الجنسيات حول العالم.

وأكد الشيخ فاهم، أن التقنيات ستلعب دوراً مهماً في ترسيخ مكانتها بين أفضل الوجهات العالمية، لاسيما وأنها تشهد حالياً طفرات متلاحقة في القطاعات العقارية والأكاديمية والطبية ومجالات أخرى، وأن التكنولوجيا ستكون رافداً قوياً لهذه التطورات.