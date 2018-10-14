خالد بن أحمد: 36 جهة حكومية بالشارقة تطلق 36 خدمة مبتكرة في جيتكس

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلن الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، أن الدوائر والجهات الـ 36 المشاركة في فعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، ستكشف النقاب عن أكثر من 36 خدمة مبتكرة ومتطورة، خلال فعاليات المعرض.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد القاسمي لـ "الشارقة 24"، أن مشاركة حكومة الشارقة هذا العام تعتبر من أضخم المشاركات، مشيراً إلى أن دائرة الحكومة الإلكترونية سعت إلى أن يكون جناح حكومة الشارقة متميزاً من حيث التصميم المستمد، من شركة بيئة، من تصميم الراحلة زها حديد، إضافة إلى الخدمات التي ستطلقها الدوائر والمؤسسات الحكومية المشاركة.

وأضاف مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، أن هذه الخدمات نستمدها من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بأن تكون الإمارة الباسمة رائدة أيضاً في مجال التحول الرقمي.

وفي ختام حديثه، أعرب الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، عن تمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين في هذا الحدث العالمي.