"الإمارات للمعاقين بصرياً" تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

الشارقة 24:

نظمت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، في بحيرة خالد، ومن أمام القهوة الشعبية لحديقة المجاز، مسيرة اليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، والذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام، بحضور عادل الزمر رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، والمقدم أحمد المري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالشارقة، ومروان المشغوني مدير إدارة العلاقات العامة بمركز إكسبو الشارقة.

بدأت المسيرة، على أنغام موسيقا الشرطة العسكرية التابع لمدرسة الشرطة، بمشاركة عدد كبير من المكفوفين أعضاء الجمعية، وفريق بصمة زايد النسائي التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب حضور كبير من مؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات النفع العام، ومؤسسات التعليم العالي والعام، ومراكز المعاقين، إلى جانب مشاركة بارزة من الفرق التطوعية التي ساهمت في تنظيم المسيرة، وعدد غفير من الجمهور، من أولياء أمور ذوي الإعاقة والإعاقة البصرية وأقرانهم.

وأعرب الزمر، عن شكره العميق للجهات التي ساهمت في إنجاح المسيرة الخاصة باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، ودعا إلى إذكاء الوعي العام بأهمية وضرورة استخدام العصا البيضاء للمعاقين بصرياً، لأنها ليست رمزاً للإعاقة البصرية فحسب، بل هي من أهم الأدوات التي تحقق حرية واستقلالية الأشخاص المعاقين بصرياً، وأن مستخدميها تتعزز لديهم الثقة بأنفسهم، في الانتقال والحركة دون الحاجة للآخرين في طلب المساعدة للوصول.

واختتمت الجمعية فعاليات العصا البيضاء، بحفل في فندق راديسون بلو بالشارقة، تخلله عرض تجارب للمعاقين بصرياً مع العصا البيضاء واستخداماتها وأهميتها للمعاقين بصرياً، وأهمية توعية السائقين ومستخدمي الطريق، وكلمة للجمعية قدمها الدكتور أحمد العمران الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وفي نهاية الحفل، كرّم عادل الزمر، الجهات الراعية والداعمة للحدث، كشرطة الشارقة، وفريق بصمة زايد التطوعي النسائي، وتلفزيون الشارقة، إلى جانب تكريم الرعاة الرئيسيين والفرعيين، مثل آكسيوم تليكوم، وشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية، وميغا مول الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والجهات المشاركة في إنجاح الفعالية.