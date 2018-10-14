"إصلاحية الشارقة" تنظم فعالية "الصحة النفسية لأسرة أفضل"

الشارقة 24:

نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، ضمن أنشطتها المتعددة للنزلاء، فعالية امتدت ليومين عن "الصحة النفسية لأسرة أفضل"، وذلك بحضور العميد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وعدد من رؤساء الأقسام وضباط وصف الضباط والأفراد العاملين بالمؤسسة.

وتأتي الفعالية تضامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، اشتملت على محاضرات دينية، وفعاليات رياضية ومسابقات متنوعة للنزلاء.

وأكد العميد شهيل، أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة ورعاية واحتواء النزلاء، وذلك من خلال تضافر كافة جهود المجتمع بمختلف مؤسساته الحكومية والخاصة في العملية الإصلاحية للنزيل، تعزيزاً لروح التضامن مع النزيل من منطلق إنساني في المقام الأول.

اشتمل اليوم الأول فعاليات رياضية ومسابقات، وشهد اليوم الثاني تقديم محاضرتين، الأولى قدمها الدكتور كمال العفش من إدارة الخدمات الطبية، عن التفكير والقلق النفسي، كما تم تقديم محاضرة دينية عن فضائل الصبر والتوكل على الله من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية.

ونال برنامج الفعالية استحسان ورضا النزلاء الذين قدموا شكرهم على حسن الرعاية والاهتمام، الذي يجدونه من إدارة المؤسسة والعاملين فيها.

في الختام، كرم العميد شهيل المشرفين على البرنامج الرياضي والمحاضرين.