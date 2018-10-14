بلدية كلباء تطلق تطبيقاً ذكياً لخدمات المتعاملين في جيتكس

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلن المهندس خلفان بن عيسى الذباحي مدير بلدية مدينة كلباء، إطلاق أحدث البرامج التكنولوجية للبلدية، بهدف تطوير خدمات المتعاملين مع البلدية بشكل ذكي.

وأوضح الذباحي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن البلدية دشنت رسمياً النظام الجديد، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات معرض " أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، ضمن جناح مؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، وأشار إلى أن النظام الجديد يتمثل في تطبيق ذكي يضم دليلاً متكاملاً لخدمات المتعاملين، بهدف تسهيل المعاملات.

وأضاف مدير بلدية مدينة كلباء، أن التطبيق بمثابة منصة إلكترونية جامعة تضم العديد من الخدمات، علاوة على أجندة الفعاليات التي تشهدها المدينة بالكامل من خلال خدمة تسمى "وين؟".

ويقدم التطبيق للمتعامل، الكثير من المعلومات حول الأنشطة السياحية والثقافية بكلباء، فضلاً عن خاصية مميزة للبحث والتعرف على الاستشاريين والمقاولين المعتمدين، في المدينة الساحلية.

ولفت المهندس خلفان بن عيسى الذباحي، إلى أن البرنامج الجديد للبلدية، يأتي في إطار خطتها الاستراتيجية ومساعيها للتحول الذكي في مختلف خدماتها، التي تهدف أيضاً لتحسين بيئة العمل لموظفيها.

وفي الختام، نوه الذباحي إلى مشاركة فاعلة للبلدية بجيتكس، داعياً الزوار إلى زيارة منصة البلدية للتعرف على الكثير من خدماتها ومشاريعها الهادفة، لمزيد من التطوير والارتقاء ومواكبة تطلعات أهالي المدينة.