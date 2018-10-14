"الاستثمار في المستقبل" يستكشف دور الشباب في التنمية

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة "القلب الكبير" الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، عن تنظيمها الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي "الاستثمار في المستقبل"، الذي تستضيفه إمارة الشارقة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة".

وتسعى الدورة الجديدة من المؤتمر التي تقام تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية"، إلى إشراك الشباب في بحث واستعراض مشكلاتهم والتحديات التي تواجههم خاصة في ظل تنامي النزاعات والكوارث والفقر وارتفاع نسبة البطالة في العالم، كما تهدف إلى تعريف الحكومات والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص، بأهمية احتضان قضايا الشباب ضحايا الأزمات، من أجل حمايتهم من التطرف والممارسات العنيفة.

كما تتطلع إلى التعريف بخسائر الاقتصاد العالمي، نتيجة تحييد القوى العاملة من الشباب اللاجئين، والتوافق على آلية لمواجهة الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن شعور الشباب بالتهميش وغياب الحاضنة والرعاية لهم، ما يؤثر على علاقتهم بالآخرين ويعزلهم عن محيطهم.

وأوضحت مريم الحمادي مدير مؤسسة "القلب الكبير"، أن الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يواجهون عقبات كثيرة تقف في طريق تقدمهم ومشاركتهم في صناعة مستقبل ترتقي إلى مستوى تطلعاتهم، بأن يصبحوا القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم، وذلك لضمان سلامة الشباب، وتعزيز فرصهم في التعليم وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، والاستثمار في إمكاناتهم وطاقاتهم اللامحدودة تقع في صميم الأهداف التنموية التي تسعى إلى تحقيقها إمارة الشارقة.

وأضافت الحمادي، أنه في ظل هذه الأزمات والتحديات التي تواجه الشباب، ترفع دورة هذا العام شعار أزمة الشباب، وتوفر منصة واحدة يجتمع حولها نخبة من أبرز المناصرين الدوليين، والمؤثرين وصناع القرار، والشباب أنفسهم لطرح الرؤى والحلول، وصياغة سياسات وخطط استراتيجية فعالة لمعالجة التحديات الراهنة والارتقاء بواقع الشباب.

وأعربت الحمادي، عن أملها في أن تُفضي الجلسات الحوارية والنقاشية التي يستضيفها المؤتمر إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تعزيز أهداف "استراتيجية الأمم المتحدة لتمكين الشباب: شباب 2030"، وضمان مشاركة أوسع للشباب في مسيرة التنمية في بلدانهم وبناء مستقبل أفضل لهم.

وتمتاز دورة هذا العام باستضافة كل من الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر، جلسات حوارية ونقاشية خلال هذا الحدث، لطرح ومناقشة العديد من القضايا مثل النزاعات وبناء السلام، والتعليم والبطالة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتغير المناخ، وغيرها من المواضيع الهامة، بهدف الخروج بحلول تتناسب مع طبيعة المنطقة

الشباب في النزاعات وبناء السلام

وتنظم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جلسة حوارية بعنوان "الشباب في النزاعات وبناء السلام"، تناقش الفرص الضائعة أمام الشباب في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذين يرزحون تحت وطأة الصراعات والحروب والمعاناة من الفقر.

وتركز الجلسة على دور العوامل الديموغرافية والسياسية في تعطيل دورة الحياة المدنية في المنطقة، وتهدف إلى تسليط الضوء على المبادئ الأساسية للمفوضية، والتي تشمل الحماية والتنوع والمساواة والاستدامة، التي تعمل المفوضية على تحقيقها من خلال العمل مع الشباب في المناطق الفقيرة والمهمشة، الأمر الذي يتماشى مع سياسات الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في البلدان المضيفة، بما يخفف الضغط عنها ويمكنها من تحسين ظروفهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

التعليم الجديد

وتطرح منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في جلسة بعنوان "ثقافة المهارات الحياتية كبرنامج تعليمي جديد"، واقع التعليم وسوق العمل في ظل تنامي نسب البطالة بين الشباب وعدم تكافؤ الفرص، وتناقش الجلسة المهارات التي يحتاجها الشباب والسبل الكفيلة بتمكينهم من أجل أن يكونوا أفراداً منتجين وقادرين على المساهمة في نمو مجتمعاتهم.

ريادة الأعمال

وتحمل الجلسة التي يُنظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عنوان "ريادة الأعمال الشبابية كحافز للتنمية والتوظيف"، وتناقش أهمية توفير بيئة مناسبة لرواد الأعمال الشباب، وأهمية توجيه الاستثمارات واتخاد القرارات الصحيحة، في سبيل تعزيز قوة الشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

التقاليد وتمكين الشابات

وتبحث الجلسة التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، تحت عنوان "التقاليد والممارسات الاجتماعية التي تعيق الشابات من الوصول إلى طموحاتهن"، العادات والممارسات الاجتماعية التي تقف حائلاً أمام تقدم المرأة ونهضتها في المجتمع، وتؤكد على أهمية بناء بيئة حاضنة للرجل والمرأة على حد سواء، في ظل متغيرات السوق السريعة.

وتتوقف الجلسة، عند واقع العمل على ضوء ما تشير إليه أحدث الدراسات بأن 21.8 % من الشباب لا يذهبون للعمل أو الدراسة ولا يتلقون التدريب، وغالبيتهم من الإناث، حيث تناقش الجلسة، آليات تغيير هذا الواقع من خلال دعم تعليم الفتيات وإزالة كل العوائق التي تقف أمام مشاركتهنَ في صناعة مستقبلهنَ.